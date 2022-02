Na Biotehniškem centru Naklo se trudimo zagotavljati dijakom znanje, spretnosti in veščine, ki so iskane v lokalnem ali širšem okolju, zato nadgrajujemo naše znanje s sodelovanjem v različnih mednarodnih projektih. Tako smo se leta 2017 odločili, da razvijemo Erasmus+ projekt FARMID – Farming as an employment opportunity for people with mild intellectual disability (Kmetovanje kot zaposlitvena priložnost za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju), s katerim smo želeli kmetijam in širši javnosti predstaviti možnost zaposlovanja oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah kot primer dobre prakse.

Pozitivni učinki kmetijstva V okviru nižjega poklicnega izobraževanja našo šolo obiskujejo tudi dijaki z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ta populacija na trgu dela predstavlja rizično skupino pri iskanju zaposlitve, čeprav se pod ustreznimi pogoji lahko izkažejo kot zelo dobri delavci. Različne raziskave so pokazale, da ima vključevanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju v aktivnosti, povezane s kmetijstvom, pozitivne učinke z vidika terapije in socialne vključenosti, hkrati pa je možnost zaposlovanja teh oseb na kmetijah precej nepoznana. V projektu FARMID smo tako v prvi vrsti poiskali načine za zaposlovanje teh oseb na kmetijah. Predstavili smo tudi primere dobrih praks zaposlovanja oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na področju kmetijstva v Sloveniji in drugih partnerskih državah (Španiji, Italiji, Avstriji) ter pripravili program usposabljanja za kmete, ki želijo pri delu na svojih kmetijah vključevati osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju – ta je na spletu brezplačno dostopen vsem zainteresiranim.