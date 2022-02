Biotehniški center Naklo je od leta 2019 prva Alpska šola v Sloveniji. S tem smo se zavezali, da si bomo prizadevali za uvedbo »vzgoje in izobraževanja o gorah in za gore« v pouk. V projektih Alpske šole se dijaki učijo transformativno – skozi učni proces se dolgoročno spreminjajo njihovi vzorci mišljenja in ravnanja v bolj trajnostni smeri. Med učnim procesom v njih raste notranja želja, da po svojih močeh prispevajo k izboljšanju stanja izbranega trajnostnega izziva. Kaj kmalu se iz učilnice zasliši: »Nekaj moramo storiti, nekaj se mora spremeniti…«

Samoiniciativnost pri trajnostnih izzivih

Od septembra 2019 do decembra 2021 sta na Biotehniškem centru Naklo potekala projekta Erasmus+ Alps4nats – Alpe za navdušence in Suitable – Trajnostne iniciative za Alpe, ki sta še posebej spodbujala samoiniciativno delovanje dijakov pri raziskovanju trajnostnih izzivov v lokalnem okolju. V obeh projektih je sodelovalo 107 dijakov, ki so vključeni v izobraževalni program naravovarstvenega tehnika in strokovne gimnazije in so tematike raziskovali v okviru strokovnih modulov. Nekateri so svoje raziskovanje nadgradili še s projektno nalogo ob zaključku šolanja.

Skupaj so se dotaknili približno 20 trajnostnih izzivov na področju trajnostnega turizma, sonaravnega kmetijstva, biotske raznovrstnosti in klimatskih sprememb v alpskem svetu. Svoje znanje o sivem volku in zlatem šakalu so na zanimiv in praktičen način prenašali med vrstnike, učence osnovnih šol, splošno in strokovno javnost v okviru dogodkov »Šakal je med nami«, projektov Alpske konvencije »Skupaj za Alpe«. Izdelali so mazilo »Simfonija kamilic«, s katerim so želeli turistom, ki obiščejo Slovenijo, ponuditi uporaben spominek lokalnega izvora.