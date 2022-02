(Nedeljski dnevnik) Vojna zvezd tudi v slovenščini?

Podjetje Disney je te dni napovedalo vstop na slovenski trg s svojo spletno storitvijo Disney+, s predvajanjem filmov in priljubljenih serij prek spleta. Glede napovedi, kdaj točno bo storitev na voljo slovenskim gledalcem in kaj bodo ponudili, so za zdaj dokaj splošni in govorijo zgolj o tem, da bo to »letos poleti« in da bodo na voljo številne priljubljene vsebine.