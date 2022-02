Jutri med 8. in 19. uro bo na 514 lokacijah po vsej Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti. Sodelovalo bo 214 policistov, ki se jim bodo občasno pridružile še ostale policijske patrulje. Nadzor ni usmerjen v kaznovanje, sicer ne bi vsako leto objavili seznama mest le-tega, temveč spreminjanje vozniških navad, pravijo na policiji. In dodajajo, da pričakujejo spoštovanje omejitev hitrosti in ne (v strahu pred nadzorom) nerazumno počasne vožnje in s tem oviranje prometa. Želijo si, da bi poznavanje omejitev hitrosti in njihovo spoštovanje postal vzorec vožnje tudi za čas, ko na cesti ni kontrol.

Letos že več žrtev na cestah Januar praviloma spada med najvarnejše mesece na cestah, a so letos umrli štirje ljudje (lani eden, predlani pa trije). V začetku meseca je nepreviden in prehiter voznik smrtno trčil v pešca. Potem so se zgodile še tri nesreče, ki so terjale življenje voznikov osebnih oziroma tovornih vozil. Dve zaradi neprilagojene hitrosti, ena pa zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje, ki je v povezavi s prehitro vožnjo tudi zelo pogost vzrok trčenj. Noben od treh voznikov ni uporabljal varnostnega pasu. Policija si prizadeva, da bi bil varnejši vsaj februar. Toda poudarja, da morajo za to poskrbeti predvsem vozniki sami. Z doslednim spoštovanjem predpisom in ohranjanjem hitrosti v mejah, ki jih določajo pravila. Hitrost je potrebno prilagoditi tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam ter sposobnostim. Na ta način bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj teža poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Prav tako marsikdo še vedno ne uporablja varnostnega pasu, čeprav pripenjanje vzame le nekaj sekund, obenem pa bistveno pripomore k zmanjšanju posledic nesreč. Lahko celo reši življenje. Zato policija poziva: Bodimo odgovorni, vključimo varnostne ukrepe v svoje vozniške navade, vozimo spoštljivo, previdno in strpno. Življenje je najdragocenejša stvar, ki jo imamo, varujmo ga!