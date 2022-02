»Pozno popoldne je bilo na festivalu 40 stopinj, med mojim nastopom pa so v neposrednem televizijskem prenosu odpovedali monitorji. Zatem so skladbo do onemoglosti prepevali na takrat zelo popularnih karaoka prireditvah. Na finalnem nastopu, kjer sem bila vodja žirije, jo je z menoj prepevalo 15.000 ljudi. Kar nekaj časa sem imela tudi po tri koncerte na dan, od česar sem bila tako utrujena, da sem naredila začasni odklop in pobegnila na Kubo, kjer sem lovila mečarice.«

Član naše štiridesetčlanske žirije Marko Vuksanovič, glavno ime skupine Avtomobili, dolgoletni glasbeni urednik na novogoriškem Radiu Robin in avtor glasbenih oddaj na Radiu Koper, nam je o tej pesmi povedal: »Pevska izvedba je vrhunska. Poleg tega ima na neki način himnično melodijo, ki se popolnoma zlije s tekstom. Ta kombinacija naredi močan vtis. Je čustvena skladba, vendar ne učinkuje osladno.«

Marta Zore je pri štiriindvajsetih leta 1988 na Melodijah morja in sonca prejela nagrado za najobetavnejšega izvajalca. O svojem sedanjem udejstvovanju nam je povedala: »Z veliko ekipo odličnih glasbenikov in sestro Magdo sem ustvarila kup zelo priljubljenih projektov za otroke s skupnim naslovom Zvonček. Te je, prevedene v nemščino, ekipa profesionalnih nemških igralcev pod mojim vodstvom posnela tudi v Berlinu, kjer sem sama nastopila v vlogi čarovnice. Do korone sem veliko nastopala z igralcem Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem, s katerim imava bend. Zdaj čakamo, da koronacirkus mine, da si Gojc opomore od covida – in gremo dalje. Pripravljam pa kup novih pesmi in glasbeno presenečenje.«

69. mesto: Še si tu

Izvajalec: Marta Zore

Glasba: Marta Zore

Besedilo: Miša Čermak

Leto: 1995