Slovenija je zaradi zavetrne geografske lege, hribovitega reliefa, polnega dolin in kotlin, ter slabe prevetrenosti veliko bolj izpostavljena onesnaženemu zraku kot denimo severne države Finska, Danska, Islandija, kjer dihajo najčistejši zrak v Evropi, piše Katja Petrovec v novi številki Nedeljskega dnevnika. Toda neugodne vremenske razmere niso krive za onesnažen zrak pri nas, ta le odseva in razkriva problematiko lokalnih izpustov in navad prebivalcev. Kurjenje v neučinkovitih kurilnih napravah v gospodinjstvih je namreč glavni vir onesnaženja z delci v zimskem času, gre za tako imenovane delce PM10 in PM2,5, kar vodi do številnih zdravstvenih težav ljudi, prezgodnjih smrti in drugih težav v ekosistemu.

Po velikem londonskem smogu leta 1952, ko so začele evropske države sprejemati predpise za zmanjšanje onesnaženosti, je kakovost zraka na stari celini precej boljša kot v stoletju prej. Leta 1979 je nastal prvi mednarodnopravni zavezujoči instrument za reševanje problematike onesnaženosti zraka, to je konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), s katero so države regulirale predvsem industrijo. Da je bil to zelo učinkovit sporazum, potrdi tudi Griša Močnik, fizik in profesor na Univerzi v Novi Gorici, znan po raziskovanju učinkov črnega ogljika.

»Zato smo v Ljubljani v osemdesetih letih prejšnjega stoletja nehali dihati močno onesnažen zrak, ker so ljudje nehali uporabljati premog za ogrevanje hiš, sistem za ogrevanje pa se je centraliziral v toplarni. A je bilo to zadnjič, da je bil neki ukrep res uspešen,« je povedal Močnik.

Vzrok za onesnaženost zraka pozimi je treba iskati v izpustih iz prometa, v nepravilnem kurjenju in uporabi zastarelih kurilnih naprav. V številnih parametrih, ki jih dan za dnem in celo v nekajminutnih intervalih merijo na agenciji za okolje, imamo slabši zrak kot drugje v Evropi. Zaradi manj prometa in manjše gostote poseljenosti nimamo težav z dušikovim oksidom, plinom, ki izvira predvsem iz prometa, a je zato največja težava pri nas čezmerna onesnaženost z delci PM10, ki je posledica izpustov iz malih kurilnih naprav, prometa in neugodnih vremenskih razmer.

Pozimi imamo najvišje ravni teh delcev v Ljubljanski in Celjski kotlini ter v Zasavju. Tu so dneve ravni delcev PM10 tudi največkrat presežene. Lani so bile na merilni postaji Ljubljana center 37-krat, kar je največ pri nas, na Mariborski cesti v Celju 34-krat in Zagorju 24-krat. Dovoljena dnevna količina delcev PM10 znaša 50 mikrogramov na kubični meter na dan in ne sme biti presežena 35-krat v letu. Konec lanskega marca so najvišjo raven delcev PM10 izmerili v Zagorju, in sicer kar 195 mikrogramov na kubični meter.

Pregled podatkov zadnjih 20 let kaže, da se število dni s preseženimi vrednostmi delcev PM10 iz leta v leto zmanjšuje in da so tako urne, dnevne kot letne ravni žveplovega dioksida več let krepko pod mejno in kritično vrednostjo. Tudi strokovnjake z ARSO veseli, da meritve že nekaj let kažejo izboljševanje kakovosti zraka. Toda…

