Od 1. do 30. januarja letos je za posledicami covida-19 v ZDA umrlo okoli 55.000 ljudi. Sedemdnevno povprečje smrtnih žrtev je doseglo najvišjo raven od lanske zime, torej še preden so bila na voljo cepiva proti covidu-19, je razvidno iz podatkov CDC.

V zadnjih treh letih je med januarjem 2019 in letošnjim januarjem za posledicami gripe v ZDA umrlo več kot 24.000 ljudi. Od tega jih je od 2019 do 2020 umrlo 20.000, nato pa je prišlo do strmega upada smrtnih primerov, tako da je od zime 2020/2021 do danes umrlo okoli 4000 ljudi.

Podatki CDC torej potrjujejo, da je covid-19 bolj smrtonosen od gripe, s katero ga včasih primerjajo predvsem z namenom zmanjševanja njegove resnosti. .