Turška letala so v napadu ciljala teroristične postojanke prepovedane stranke PKK in sirske kurdske milice YPG na območjih Derik, Sindžar in Karacak, je danes ministrstvo navedlo v izjavi.

Vsa turška letala so se po napadu varno vrnila v svoje baze, so zapisali v izjavi. Ni pa še znano, kdaj točno se je napad zgodil.

Turški obrambni minister Hulusi Akar je osebju v operativni bazi povedal, da so bila v obsežni operaciji porušena zavetišča in jame teroristov. Dodal je, da bodo podobne napade nadaljevali, vse dokler ne bo nevtraliziran še zadnji terorist.

V napadu turških brezpilotnih letal, ki so ponoči zadela elektrarno v bližini mesta Derik na severovzhodu Sirije, so bile ubite najmanj štiri osebe, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Vodja observatorija Rami Abdel Rahman je dejal, da so med ubitimi tudi civilisti, vendar ni navedel, koliko jih je.

Število smrtnih žrtev se bo verjetno še povečalo, saj je bilo ranjenih več oseb. Prav tako pa je po napadu v nekaterih okoliških vaseh zmanjkalo elektrike, je dodal observatorij.

Ankara ima PKK in YPG za teroristični skupini. Stranka PKK, ki ima sedež na goratem iraškem severu in ki sta jo EU in ZDA prav tako označili za teroristično, že desetletja vodi upor v Turčiji. Od leta 1984, ko se je spor začel, je v njem življenje izgubilo več deset tisoč ljudi.