Veliko prebivalcev prestolnice so namestili v začasna prebivališča. V državi pa od torka velja tridnevno žalovanje.

Glede na posnetke so hudourniki skupaj z vodo, kamenjem, blatom in ruševinami poplavili Quito. Voda je odplaknila avtomobile ter poplavila hiše in ulice. Zaradi močnega naliva je zemeljski plaz z bližnjega pobočja zasul športno igrišče, kjer je bilo več ljudi.

Pri reševanju pomagajo tudi vojaki skupaj s psi, ki na območju iščejo preživele. Vodja policije Cesar Zapata ne izključuje možnosti, da bodo pod blatom in ruševinami našli še več trupel.

V Ekvadorju je močno deževje od oktobra lani prizadelo 22 od 24 provinc, pri čemer je po podatkih nacionalne službe za obvladovanje tveganj umrlo najmanj 18 ljudi, 24 pa je bilo poškodovanih.

Znanstveniki opozarjajo, da podnebne spremembe povečujejo nevarnost obilnega deževja po vsem svetu, zlasti v toplejših krajih, kjer toplo ozračje zadržuje več vode.

Medtem o poplavah s smrtnimi žrtvami poročajo tudi iz Haitija v Karibskem morju. Po obilnem deževju so v poplavah umrli najmanj štirje ljudje, enega še pogrešajo, so v torek sporočile oblasti. Poplavljenih je bilo več kot 2500 domov.