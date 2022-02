Čeprav organiziranega kurentovega skoka, ki bi letos potekal že 20., tokrat ne bo, pa bodo kurenti po vaseh Spodnjega Podravja ob polnoči zagotovo tudi letos ponovili tradicijo in v manjših skupinah prvič v tokratnem pustnem času nadeli oprave in napovedali začetek pustnih opravil.

Na ta dan si namreč kurenti po tradiciji prvič nadenejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju, s tem pa začnejo svoje poslanstvo odganjanja zime in zla v zameno za pomlad, srečo in dobro letino. Gre za starodavni običaj, po katerem si kurentijo lahko nadenejo šele na svečnico.

Dogodek na Budini v običajnih razmerah poleg obiskovalcev ne glede na mrzlo noč že po tradiciji privabi več sto kurentov, ki tako na svoj način uradno odprejo pestro pustno ptujsko dogajanje. Tam dočakajo polnoč, ko skoči prvi kurent in glasno zazvoni, potem pa mu sledijo vsi ostali. Šele po tem dnevu lahko začnejo obhode, ki so zadnjih pet let vpisani tudi v Unescov seznam nestvarne kulturne dediščine.

Tradicionalni gostitelj kurentovega skoka Matevž Zoki II, drugi princ ptujskega karnevala je kurente tudi letos pozval, da se takoj po svečnici zaslišijo zvonci kurentov in poki bičev. Hkrati je glede na razmere z epidemijo predlagal, da letos to izvedejo tako, kot so to nekoč počeli njihovi predniki, v svoji vasi in na svojem dvorišču.

»Potrudite se po vseh svojih močeh, da bo glasno zvonilo in pokalo. Da se bo slišalo kakor za novo leto, kakor se morajo slišati kurentovi zvonci,« je še dodal.