Rušilec z vodenimi raketami USS Cole bo tako sodeloval z mornarico Združenih arabskih emiratov, namestili ga bodo v Abu Dabiju. ZDA bodo v pomoč poslale tudi bojna letala pete generacije.

Jemenski uporniki Hutiji, ki jih podpira Iran, so z napadi na emirate odprli novo fronto v sedemletni vojni. V vojni je neposredno ali posredno umrlo več sto tisoč ljudi, na milijone pa je bilo razseljenih.

V napadih z droni in raketami na naftne objekte in letališče v Abu Dabiju 17. januarja so bili ubiti trije tuji delavci. Samo teden dni kasneje, so ameriške sile, nameščene v letalski bazi Al Dafra v Abu Dabiju, izstrelile prestreznike iz sistema Patriot in uspešno sestrelili dve balistični raketi nad mestom. V ponedeljek, pa so med obiskom izraelskega predsednika Isaaca Herzoga v emiratih preprečili še tretji napad iz Jemna.

ZDA, ki odločno podpirajo koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, nameravajo z dodatno namestitvijo vojaških sil, podkrepiti svojo podporo Združenim arabskim emiratom, ki jih imajo za strateškega partnerja, so sporočili iz ZDA.

Napadi Hutijev so povečali napetosti v Perzijskem zalivu v času, ko mednarodni pogovori o iranskem jedrskem programu niso dali rezultatov, pripomogli pa so tudi k dvigu cene nafte.

Hutiji so začeli načrtno napadati zaveznike emirate po vrsti porazov na terenu v Jemnu, ki so jih povzročile enote, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati. V začetku januarja so uporniki v Rdečem morju zasegli ladjo, ki je plula pod zastavo Združenih arabskih emiratov, saj da naj bi ta prevažala orožje.

Po podatkih ZN, ki so konflikt označili za najhujšo humanitarno krizo na svetu, je zaradi spopadov na milijone ljudi na robu lakote.