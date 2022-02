Leta 2020 so hibridna električna vozila predstavljala 11,9 odstotkov vseh prvič registriranih vozil v EU, lani pa se je ta delež okrepil na 19,6 odstotka. Število registracij hibridnih električnih avtomobilov je lani poraslo za 60,5 odstotka na 1,9 milijona enot, je na spletni strani objavil ACEA.

S tem je ta način pogona malenkost prehitel število prvič registriranih dizelskih avtomobilov. Tudi teh je bilo 1,9 milijona, kar predstavlja enak, 19,6-odstotni delež na trgu.

Število prodanih priključnih hibridov se je medtem lani na letni ravni v EU povečalo za 70,7 odstotka na 867.092 vozili. Baterijska električna vozila pa so beležila 63,1-odstotno rast in 878.432 prodanih primerkov.

Na drugi strani je krčenje evropskega avtomobilskega trga prizadelo tako prodajo dizelskih kot bencinskih vozil. A ta vozila skupaj ostajajo trdno v ospredju prodaje na stari celini, lani je njihov delež na trgu znašal 59,6 odstotka. Samo avtomobili, ki jih poganja bencin, so zasedali 40-odstotni delež, v EU jih je bilo prodanih 3,9 milijona.

Samo v zadnjem lanskem četrtletju so registracije tako bencinskih kot dizelskih vozil v EU zabeležile dvomestni padec. Prodaja bencinarjev je padla za 33,5 odstotka na 778.450 enot, pri čemer je prodaja padla na skoraj vseh trgih, izjema so bile Bolgarija, Irska in Slovenija. Prodaja dizlov pa se je skrčila za 50,9 odstotka na 358.083 vozil, pri čemer so padce beležile vse članice razen Bolgarije.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo lani prvič registriranih 1105 električnih vozil, kar je 20,4 odstotka več kot predlani. Z 39 leta 2020 se je lani na 191 povečalo število prodanih priključnih hibridov, s 1719 pa na 5783 število hibridnih električnih avtomobilov. Prodaja bencinarjev je porasla za 0,3 odstotka na 32.391 vozil, prodaja dizlov pa je upadla za 25,1 odstotka na 13.329 primerkov.