Z bodočo veleposlanico sta se poleg veleposlanika na delovnem kosilu s slovenskimi dobrotami srečala tudi namestnica Anita Stanković Pavlič ter obrambna atašejka, polkovnica Mojca Pešec.

Z veleposlaništva so sporočili, da je bila Harpootlianova, ki je prišla na obisk skupaj s predstavniki State Departmenta, navdušena nad slovenskimi vini in hrano, med katero se je našla tudi kremna rezina.

Ključni namen obiska je bila vzpostavitev osebnega stika s Harpootlianovo, ki je povedala, da se zelo veseli odhoda v Slovenijo, pri čemer se že uči slovenščino. Dejala je tudi, da ji je bilo imenovanje v veliko čast, predsednik ZDA Joe Biden pa ji je zaupal, da bo delala v prijateljski, zavezniški in izjemno lepi državi.

»Na srečanju smo opravili osnovni pregled sodelovanja med Slovenijo in ZDA, ki se je v zadnjem letu še okrepilo z vzpostavitvijo strateškega dialoga decembra 2020 in nedavnim obiskom zunanjega ministra Anžeta Logarja v Washingtonu decembra 2021,« je sporočilo veleposlaništvo.

Govorili so tudi o ključnih bilateralnih temah, kakor tudi o sodelovanju med EU in ZDA na ravni transatlantskega zavezništva. Veleposlanik Kajzer je spomnil, da bosta državi spomladi letos slavili 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.

Prizadevanja za povečanje trgovinske menjave med državama

Kajzer je dejal, da si bodo z obeh strani prizadevali za povečanje trgovinske menjave med državama, med prihodnje načrte pa spada tudi okrepitev sodelovanja na področjih skupnih interesov vključno s krepitvijo gospodarskega, znanstveno-tehnološkega, investicijskega in obrambnega sodelovanja, digitalizacijo ter energetsko in kibernetsko varnost.

Harpootlianovo je senat potrdil na položaj decembra lani, v senatnem odboru za mednarodne odnose pa je septembra lani izrazila številne pohvale na račun Slovenije.

Menila je, da demokracija v Sloveniji ni ogrožena in da večstrankarski sistem z vgrajenim sistemom nadzora deluje. Pohvalila je prispevek Slovenije regionalnim in globalnim prizadevanjem za utrjevanje stabilnosti, varnosti in miru.

Slovenija se je po njenih besedah dokazala kot trden in zanesljiv partner ZDA, neomajna zaveznica v Natu, voditeljica znotraj EU ter zanesljiva partnerka v ZN in multilateralnih organizacijah.

Harpootlianova je sicer doslej delala kot pravnica v pisarni, ki nosi ime njenega moža. Tam je svetovala v številnih zveznih pravnih zadevah. Pred tem je bila posebna sodna pooblaščenka za posredovanje v kompleksnih skupinskih tožbah zaradi velikih naravnih nesreč.

Ameriško ministrstvo za pravosodje jo je imenovalo tudi kot sodno uradnico pri sodnem pooblaščencu za kompenzacije žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 Kennethu Feinbergu. Pred tem je 17 let delala kot sodna uradnica zveznega sodišča v New Orleansu.

Harpootlianova se aktivno ukvarja tudi z neprofitnimi skupinami v podporo okolju, umetnosti in zgodovini. Leta 1981 je diplomirala iz politologije in umetnostne zgodovine na univerzi Mary Baldwin v Stauntonu v Virginiji, pravo pa je doštudirala na univerzi Tulane v New Orleansu leta 1984.

Na položaju veleposlanice ZDA bo nasledila Lyndo Blanchard, ki je po porazu njenega pokrovitelja Donalda Trumpa na lanskoletnih predsedniških volitvah oziroma prisegi Bidna na položaj podala odstop. Blanchardova je Slovenijo zapustila januarja lani.