V Kijevu in Moskvi si tuji voditelji podajajo kljuko, vrstijo se telefonski pogovori, napetost okoli Ukrajine pa se kvečjemu stopnjuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj po telefonskem pogovoru z italijanskim premierjem Mariem Draghijem in po srečanju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, ki je v Moskvi prosil za dodatno milijardo kubičnih metrov zemeljskega plina na leto, jasno povedal, da ni zadovoljen z odgovori na ruske zahteve po varnostnih zagotovilih, rekoč da se zanje na Zahodu očitno niso zmenili in da Združene države Ukrajino zlorabljajo za omejevanje Rusije. »Zdi se mi, da Združene države niso tako zaskrbljene nad varnostjo Ukrajine… ampak imajo za glavno nalogo omejiti razvoj Rusije. V tem smislu je Ukrajina samo orodje za dosego cilja,« je dejal. Vprašal se je, ali kdo sploh razmišlja, da bi ukrajinsko članstvo v Natu lahko pomenilo vojno med zavezništvom in Rusijo, če bi Ukrajina hotela vojaško nazaj dobiti Krim.

Njegov zunanji minister Sergej Lavrov pa je po telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Antonyjem Blinknom dejal, da bo Moskva vztrajala pri spoštovanju listine o evropski varnosti iz leta 1999, v katero so članice OVSE (to so tudi ZDA in Rusija) zapisale, da ne bodo krepile svoje varnosti na račun varnosti drugih, s čimer je problematiziral širitev Nata na vzhod. »Vztrajali bomo pri odkriti (...) razlagi, zakaj Zahod ne izpolni svojih zavez ali jih izpolnjuje selektivno v svojo prednost,« je dejal. Ista listina sicer tudi navaja, da lahko vsaka država prosto izbira svojo varnostno ureditev. Lavrov je dodal, da je pisal več zahodnim državam s prošnjo za pojasnilo njihovih pogledov, Blinken pa, da so ZDA pripravljene na nadaljnje pogovore o varnostnih vprašanjih. Orban je po skoraj petih urah pogovorov s Putinom sicer ocenil, da »je razlike v stališčih mogoče premostiti in podpisati sporazum, ki bi zagotavljal mir, Rusiji varnost in bil sprejemljiv tudi za članice Nata«.

Zelenski bi še 100.000 vojakov

Še bolj živahno je v Kijevu, kjer sta bila včeraj pri predsedniku Volodimirju Zelenskem poljski premier Mateusz Morawiecki in britanski premier Boris Johnson, danes bo tam nizozemski premier Mark Rutte. Morawiecki, ki ima v nasprotju z madžarskim višegrajskim kolegom zelo oster odnos do Moskve, je Ukrajini ponudil pomoč v plinu in orožju v primeru ruskega napada in dejal, da imajo države blizu Rusije »občutek, kot bi živele ob vznožju vulkana«. Johnson, ki se niti na novinarski konferenci v Kijevu ni mogel izogniti številnim vprašanjem o domači aferi zaradi spornih druženj v času omejitvenih ukrepov med pandemijo, je Rusijo obtožil, da si želi »novo Jalto« o delitvi interesnih sfer v Evropi in da »drži pištolo na glavi Ukrajine«, da bi dosegla svoje. Johnson bi sicer moral že v ponedeljek zvečer govoriti po telefonu s Putinom, a so pogovor prestavili na danes zaradi sestanka, ki ga je imel s konservativnimi poslanci na temo poročila o omenjenih druženjih.

Potem ko je o Ukrajini razpravljal tudi varnostni svet Združenih narodov, kjer Rusija in Kitajska nista dobili podpore proti takšni razpravi, niso pa sprejeli kakšnega sklepa, je Zelenski dejal, da bi konflikt Ukrajine in Rusije lahko pomenil veliko vojno v Evropi. Zelenski si prizadeva za pomoč tujine, obenem pa poskuša zavirati paniko doma, kjer že opažajo umik tujih investicij. A vendar je včeraj podpisal ukaz, s katerim bi število vojakov povečali za 100.000 v treh letih. »Ne zato, ker bo kmalu vojna, ampak zato, da bo kmalu in v prihodnosti mir,« je razložil. Ukrajinska vojska zdaj šteje dobrih 200.000 aktivnih pripadnikov, ruska dobrih 900.000. ba, agencije