Danes so ulice v vseh večjih mjanmarskih mestih večinoma opustele, s čimer so Mjanmarci pokazali svoje nasprotovanje generalom, ki so točno pred enim letom v državnem udaru z oblasti odstranili demokratično izvoljeno vlado. Na območjih, ki jih obvladujejo odporniško gibanje in gverilci različnih etničnih skupin, so potekala zborovanja. »Če hočemo zgraditi državo, ki se bo gospodarsko razvijala in v kateri bodo svoboda, pravica in enakost, ni druge možnosti, kot da odstranimo to vojaško diktaturo,« so sporočili iz begunske vlade narodne enotnosti, ki so jo maja 2021 ustanovili demokratični politiki blizu Aung San Su Či in predstavniki manjšin.

Hunta je ves prejšnji teden grozila, da bo vsak, ki bo sodeloval v napovedani »tihi stavki« 1. februarja, kaznovan, lastnikom lokalov, trgovin in ordinacij, ki ne bodo odprti, pa bo zasegla prostore. Da bi grožnja bolj zalegla, je že prejšnji teden, kot je sama razkrila, aretirala 58 ljudi, ker so napovedali, da bodo sodelovali v »tihi stavki«. Mnogi lastniki lokalov so danes samo formalno imeli odprto, a ničesar niso imeli za ponuditi. Ulice pa niso bile povsem prazne predvsem zato, ker so na njih privrženci hunte, sicer majhna manjšina, praznovali, tudi s petjem.

Izredno stanje do konca julija Vodja pučistov general Min Aung Hlaing, ki za prihodnje leto obljublja »svobodne in pravične volitve«, je v ponedeljek podaljšal izredno stanje do 31. julija. Po ustavi izredno stanje lahko traja največ dve leti in generali so oblast prevzeli sklicujoč se nanjo, ker naj bi bila zaradi »množičnih volilnih goljufij« ogrožena nacionalna varnost. Vendar je hunta povsem diskreditirana zaradi krvave represije. Poleg tega ni dokazov o večjih volilnih goljufijah, zaprti pa so Aung San Su Či, do puča dejanska voditeljica države, in drugi pomembni politiki njene stranke, ki je na parlamentarnih volitvah novembra 2020 še bolj prepričljivo kot leta 2015 zmagala. Po tedniku The Economist je velik »dosežek« hunte, da je proti sebi združila vse državljane Mjanmara. Tako je zmanjšala tradicionalne medetnične konflikte in oslabila močno zakoreninjeni šovinizem Burmancev, ki predstavljajo dve tretjini prebivalcev te države.