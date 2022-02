Močvirniški del uredništva rubrike n. n. je zato razvil tezo, da bosta obe novici v prestolnico privabili trume Gorenjcev, ki bodo najprej nakupili garderobo, nato pa, če je že zastonj, skočili še na poroko na grad. Tudi poročeni. Menda ločitve niti niso tako drage.

Užaljeni (številčno precej skromnejši) gorenjski del tega istega uredništva pa ve, kaj je resnica. Gorenjci so s svojo pregovorno varčnostjo (ja, močvirniki bi temu zlonamerno rekli škrtost) izvedli invazijo na jug in diverzantsko, podtalno in precej premeteno zavzeli glavno mesto. No, in kaj je res?