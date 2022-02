V petih najmočnejših evropskih nogometnih ligah se je končal zimski prestopni rok. Že po tradiciji so največ trgovali klubi v angleški ligi, kjer so realizirali kar osem od desetih največjih prestopov.

Najbolj zapravljiv Newcastle

Prvi zvezdnik januarskega prestopnega roka je 21-letni srbski nogometni as Dušan Vlahović, trenutno najboljši strelec serie A s 17 goli na 21 tekmah, ki je iz Fiorentine prestopil v Juventus. To je povzročilo val ogorčenja v Firencah, saj so navijači okrog stadiona Artemio Franchi razobesili transparente z žaljivo vsebino, na katerih so nekdanjega igralca Partizana zmerjali s ciganom in gobovcem (vzdevek za navijače Juventusa), zapisali pa so tudi grožnje s smrtjo. Kluba sta se kljub besu navijačev dogovorila za prestop, za katerega bo Fiorentina prejela rekordnih 81,6 milijona evrov odškodnine in morda še deset milijonov bonusov. Srbski reprezentant je podpisal petletno pogodbo za letno plačno sedem milijonov evrov neto.

Čeprav je petouvrščeni klub italijanske lige Juventus za zimske okrepite porabil 97,7 milijona evrov – švicarski vezist Denis Zakaria je prišel iz Borussie Mönchengladbach za 8,6 milijona evrov, Federico Gatti pa iz drugoligaša Frosinoneja za 7,5 milijona evrov – je po vložku šele na drugem mestu. Po pričakovanju je največ investiral Newcastle, ki se v Angliji krčevito bojuje za obstanek in je trenutno šele na 18. mestu. Novi lastniki – investicijski fond iz Savdske Arabije – so »pokazali mišice«, saj so za štiri okrepitve porabili 108,2 milijona evrov. Na St. James Park so prišli vezist Lyona Bruno Guimaraes (44 milijonov), napadalec Burnleya Chris Wood (33 milijonov) ter branilca Atletica Madrid Kieran Trippier (16,2 milijona evrov) in Brightona Dan Burn (15 milijonov evrov), ki tako spadajo med 15 najdražjih letošnjih zimskih prestopov.