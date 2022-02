Le redko katera dejavnost je v zadnjih dveh letih postala tako priljubljena kot pohodništvo. S prihodom novih življenjskih okoliščin in pravil smo začeli na novo odkrivati čare tega čudovitega športa, ki je namenjen ljubiteljskim pohodnikom in tistim nekoliko bolj izkušenim. Ena največjih pohodniških prireditev na svetu, ki je bila lani uspešno izvedena v Sloveniji, letos pa premierno prihaja tudi v ZDA, ljubitelje te dejavnosti vabi v novo pustolovščino. Daljinska pohodniška preizkušnja Highlander adventure, je izziv, pri katerem udeleženci v petih dneh premagajo sto kilometrov po neobljudenih poteh, spijo na lokacijah na prostem ter vse, kar potrebujejo (razen hrane in vode), nosijo s seboj. Organizator jih pričaka na kontrolnih točkah, kjer je poskrbljeno za okrepčila.

Po besedah sogovornice tura pritegne tako zaključene skupine, družine, pare kot tudi posameznike, ki sicer ne dobijo primerne družbe za ta dokaj zahtevni podvig. »Tudi letos bomo podobno kot lani, ko so za udeležence pripravili tri spletna predavanja na temo kondicije, prehrane, smotrne priprave nahrbtnika in vedenja v naravi, pomagali z nasveti. Ti so še vedno dostopni tudi na naši facebook strani,« je povedala Tina Kociper in dodala, da je pohod načrtovan tako, da ne zahteva dodatnih izzivov pri plezanju. Je pa vsekakor potrebna dobra telesna pripravljenost, zato vsem že zdaj polagajo na srce, da čim prej začnejo hoditi ob koncih tedna. V primeru, da boste s seboj želeli vzeti psa, naj bo tudi ta pripravljen. »Lani so se nam pridružili trije psi – medtem ko je haski brez težav opravil petdnevni pohod, sta bila preostala dva revčka na koncu pošteno izmučena,« je v smehu povedala.

Da gre za izredno priljubljen dogodek, nam je potrdila tudi Tina Kociper, projektni menedžer dogodka, ki ga pri nas koordinira koprsko športno društvo Outdoor Adventures. »Julija lani se je prireditve v Sloveniji udeležilo 150 pohodnikov iz sedmih držav, kar potrjuje, da je tovrstna rekreacija varna in izvedljiva tudi v obdobju epidemioloških omejitev,« je povedala sogovornica in dodala, da so po lanski zelo uspešni izvedbi letos pripravili dodatno razdaljo – krajšo tridnevno različico, ki meri dobrih 55 kilometrov. »Namenjena je tistim, ki imajo manj časa ali pa še niso pripravljeni na dolgo preizkušnjo. Trenutno imamo za krajšo turo prijavljeno že družino s šestnajstletnim mladeničem,« je navdušeno povedala sogovornica in dodala, da so prijave začeli zbirati šele prejšnji teden.

Pri avanturi Highlander v nekaj dneh izkusite edinstveno doživetje: sprehodite se po čudoviti pokrajini, občudujete zvezdnato nebo, se pogrejete ob tabornem ognju, predvsem pa uživate v čudoviti in nedotaknjeni naravi. »Eno najhvaležnejših doživetij pa je 'digitalno razstrupljanje'. Sodobni način življenja pomeni nenehno uporabo tehnologije, spat hodimo z mobilnimi telefoni ob glavi, dneve preživljamo pred prenosniki in majhnimi zasloni. Prav zato je pet dni brez mobilnega telefona in prepuščanja naravi ter njenim čarom že kar luksuz,« je povedala sogovornica in dodala, da je bilo zanimivo zvečer opazovati ljudi ob tabornem ognju, kako so ponovno našli stik drug z drugim. »Samo pomislite – kdaj ste nazadnje spali pod zvezdnatim nebom na mestu, kjer to sicer ni dovoljeno,« je povedala, hkrati pa dodala, da imajo za tovrstno taborjenje urejena vsa potrebna dovoljenja.

Pohodništvo kot turistični produkt

Blagovna znamka Highlander, ki na neki način stoji za samim imenom prireditev, prihaja s Hrvaškega. Zrasla je v največjo verigo pohodniških festivalov na svetu in bo pri nas potekala od 25. do 29. junija 2022. Tokratno izhodišče petdnevne trase bo nad Bohinjskim jezerom in bo udeležencem ponudilo prelepe razglede na Julijce in samo jezero. Pot se bo nadaljevala po razglednem grebenu v smer Soriške planine in nato v dolino proti Baški grapi in Podbrdu. Z vmesnimi postojankami v Kneških Ravnah se krajša, dobrih 55 kilometrov dolga trasa zaključi pri Mostu na Soči, daljša pa nadaljuje v smeri Tolmina in Kolovrata ter se konča v Kobaridu.

»Prireditev je netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in tekmuje izključno s svojim ciljem – prehoditi 55 ali 100 kilometrov in postati 'highlander'. Udeleženci pohoda prejmejo zemljevide, prav tako pa se bodo morali javiti na kontrolnih točkah, kjer prejmejo tudi hrano in vodo ter dobijo prostor za šotorjenje. »Udeležbo bomo tudi letos omejili na največ 200 ljudi, saj si želimo vzdrževati minimalni odtis v okolju,« je še povedala sogovornica in dodala, da si kot organizatorji želijo, da bi postalo pohodništvo v Sloveniji visokokakovosten turistični produkt za gosta, ki želi zelene in aktivne počitnice.