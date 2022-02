Potem ko je lani v peti finalni tekmi končnice državnega prvenstva Merkur Maribor prekinil šestnajstletno vladavino ACH Volleyja na slovenskih tleh, ljubljanski odbojkarji v letošnji sezoni ne poznajo več poraza. Varovanci Mladena Kašića, ki je Ljubljančane prevzel v tej sezoni, so na letošnjih štirih tekmah pokala challenge svojima nasprotnikoma, ukrajinskemu Barkom-Kazhanyu iz Lvova in romunski Steaui iz Bukarešte, prepustili le dva niza. Brez večjih težav se je v četrtfinale uvrstil tudi Fonte do Bastardo, ki je bil v prvem krogu boljši od ekipe Pëja s Kosova, v osmini finala pa izločil solunski Paok.

»Ključ do dobrega izida bo napadalen servis. Vso tekmo bomo morali držati visoko raven bloka in obrambe, kar nas krasi že vso sezono. Naredili bomo vse, da se domov vrnemo neporaženi in da si olajšamo delo na povratni tekmi. Zagotovo si še ne želimo končati nastopov v pokalu challenge,« je pred tekmo na Azorih odločen Matic Videčnik, ki že peto sezono nosi dres ACH Volleyja.

Fonte do Bastardo v svoji klubski zgodovini nima toliko uspehov kot Ljubljančani, ki so bili med drugim zmagovalci pokala Top Teams, zdajšnjega pokala CEV, igrali pa so tudi na zaključnem turnirju lige prvakov. Dvakrat je bil portugalski prvak, zadnjič leta 2016. Zanj igrajo odbojkarji iz kar sedmih držav. Ob treh Portugalcih in Brazilcih sta v ekipi še dva igralca iz Venezuele ter po eden iz Kolumbije, Nemčije in Portorika. Ljubljančani bodo morali predvsem zaustaviti vse tri Brazilce, korektorja Williana Bermudeza ter oba sprejemalca Pedra Cardosa in Antonyja Goncalvesa, v bloku pa je izredno učinkovit 211 centimetrov visoki Nemec Jakob Günthör. Dodatna težava za ljubljansko ekipo bi lahko bil tudi pozen začetek tekme. Na Azorih bo resda šele 20.30, v Sloveniji pa bo takrat ura 22.30. Ob normalnem razpletu se bo tekma končala v četrtek po srednjeevropskem času.

»Verjamem, da to ne bo vplivalo na našo igro in končni izid, saj smo navajeni že vseh možnih terminov igranja. Tekma se bo res začela pozno. Želim si, da bi jo kljub temu na daljavo spremljalo čim več naših navijačev, ki se jih že veselim na povratni tekmi v Tivoliju,« se z igralnim časom ne obremenjuje 28-letni reprezentančni bloker v dresu ACH Volleyja.

Z Azorov je včeraj prišlo še sporočilo, da je vodstvo kluba za dve leti podaljšalo sodelovanje s še enim slovenskim reprezentantom Alenom Šketo, ki se je pred začetkom letošnje sezone po osmih letih vrnil v Ljubljano. »Veseli me, da bom še naprej zastopal barve ACH Volleyja in osvajal lovorike. Najprej je treba zaključiti aktualno sezono, kjer nas čaka končnica še v treh tekmovanjih. V vseh treh si želim, da bi osvojili prvo mesto, seveda pa v tem trenutku razmišljamo le o tekmi s Fonte do Bastardom,« je ob podaljšanju pogodbe dejal 33-letni sprejemalec iz Slovenske Bistrice. »Upam, da nam bo v klubu uspelo zadržati jedro ekipe in da bo tudi v prihodnje delovala tako homogeno kot doslej,« je še dodal.