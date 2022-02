Mojca Hauptman, TIC Litija, svetovalka za razvoj turizma v Litiji in vodnica po rovih nekdanjega rudnika Sitarjevec, je najprej nanizala nekaj nujno potrebnih podatkov, potem pa dodala, da je za ogled vedno potrebna predhodna najava. Za uradne oglede so na voljo od četrtka do nedelje med 9. in 12. uro ter med 15. in 18. uro, če gre za večjo skupino, torej več kot deset obiskovalcev, pa se prilagodijo in je možen ogled tudi zunaj omenjenega delovnega časa. »Ponujamo več različnih programov, in sicer za družine, za šoloobvezne, za študente, za zaključene skupine, organiziramo tudi rojstnodnevne zabave…«

Kaj pa v času šolskih počitnic? »Med zimskimi počitnicami bo rudnik odprt vse dni v tednu, vseh sedem dni,« takoj doda Mojca in poudari, da je ogled možen tudi s turističnimi boni. Otroci dobijo prav posebnega vodnika, in sicer škrata Sitarjevčka. To je zelo prijazen in nekoliko nagajiv škratek, poln pa je tudi najrazličnejših zgodbic, ki jih pripoveduje, kar ni čudno, saj je star že več kot 400 let.

Otroci so vedno žejni in lačni… Če se ob predhodni najavi obiska dogovorite, vam bodo postregli tudi z rudniško malico. Za otroke je pripravljen jabolčni ali slivov kompot, na krožnikih pa škratov šmorn, medtem ko bodo odrasli dobili malico, ki je sestavljena iz jedi, ki so jih nekoč rudarji prinesli na delo: jabolko, pogačo z ocvirki, kos suhega kruha in pa slanino. Rudarji so namreč dobivali za žvečenje slanino, saj so se nanjo vezale težke kovine, zato bi morali to prežvečeno slanino izpljuniti. Pa je niso… Tudi vi je ne boste, zagotovo. Slanina je v ajdovem testu, poleg je na krhlju jabolka še malo hrena, tudi vi pa boste dobili topel jabolčni ali slivov kompot. Z vsem tem vam bodo postregli v majhni dvoranici v jami, če vas bo le nekaj, recimo ena ali dve družini, pa se boste po ogledu odpravili do bližnje gostilne, kjer vam bodo postregli z omenjenimi jedmi in pijačo. Stalna temperatura je v jami približno deset stopinj Celzija, kar je posebno ugodno poleti, pa tudi zdaj pozimi prija, saj je v rovih velikokrat topleje kot zunaj. V omenjeni dvoranici boste, če vas bo za večjo skupino, dobili malico, sicer pa se boste tam posedli in si ogledali kratek film o zgodovini rudnika in mineralih, ki so jih tam našli kar 60 različnih vrst.

Kako in kdaj se je vse skupaj začelo? Kot vse kaže, so v Litiji rudarili že pred 4000 leti, rudnik pa je deloval v srednjem veku. Kar dve stoletji je bil nato zaprt, ponovno so ga odprli v zadnji četrtini 19. stoletja. V rudniku so bila v 300 milijonov let starih plasteh bogata nahajališča svinčeve in živosrebrove rude ter rude, ki je vsebovala cink, baker, železo in barit. V rovu si tako lahko med drugim ogledate rekonstrukcijo, izjemno zanimiv prikaz sveta pred 300 milijoni let, ko so v močvirnih gozdovih z do 40 metrov visokimi drevesastimi praprotnicami gospodovale številne velike dvoživke, med njimi orjaški kačji pastir. Na ogled je seveda tudi zbirka mineralov, ki so jih našli v tem rudniku, in pa prav poseben kovanec. Leta 1886 so v litijski topilnici namreč uspešno pridobili srebro, ki se v manjši količini pojavlja v svinčevi rudi. V takratno glavno državno kovnico na Dunaju so poslali 3,6999 kilograma srebra, iz katerega so izdelali spominske srebrnike – litijske tolarje.