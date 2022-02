»Smo na pravi poti,« je po porazu proti Budućnosti, četrtem v nizu, v nedeljo zvečer povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Njegovi igralci so proti Crveni zvezdi in Budućnosti resda prikazali dobri predstavi in bi z malo srečo in predvsem poštenim sojenjem lahko imeli na računu dva odmevna skalpa, a ju nimajo. Po drugi strani pa je realnost tudi ta, da so zmaji med obema omenjenima tekmama prikazali slabo predstavo proti Bourgu, moštvu, proti kateremu so odkrito računali na zmago. Nihanja v igri so tako še naprej največja težava letošnje Olimpije, ki pa so posledica zgrešenih kadrovskih odločitev in nepovezanosti na parketu. Rezultati so posledično slabši od pričakovanj, časa za izgovore v smislu, da ni dovolj časa za treninge, ali da moštvo zaradi igralskih rošad še ni uigrano, pa je mimo. Ljubljančani namreč vstopajo v del sezone, ko je vsaka tekma v boju za končnico v evropskem pokalu in ligi ABA še kako pomembna. Začenši z današnjo v 12. krogu drugokakovostnega evropskega tekmovanja, ko v goste prihaja turški Bursaspor.

Za zdaj precej slabše od pričakovanj

Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije pred začetkom sezone odkrito upali, da bi v evropskem pokalu po rednem delu zasedli enega izmed prvih štirih mest v skupini B, ki bi jim v prvem krogu končnice, kjer se igra samo ena tekma, prinesel prednost domačega terena, je danes realnost povsem drugačna. Zmaji so trenutno celo na devetem mestu, ki ne prinaša preboja v drugi del tekmovanja. Če bi bilo tako tudi po koncu rednega dela, bi bil to hud udarec za klub, ki je v sestavo letošnje ekipe vložil precej sredstev. A trener Jurica Golemac in igralci o tem ne razmišljajo in so popolnoma osredotočeni na delo in izboljšanje položaja na lestvici. Če želijo to doseči, bo treba začeti zmagovati. Za začetek proti ekipam, ki so na podobni ali slabši kakovostni ravni, kot je Bursaspor.

Kapetan Jaka Blažič in soigralci so s turškim moštvom moči merili že lani, zaradi okužb na koronavirus v moštvu pa morali tekmo prestaviti, kar je po takratnih pravilih pomenilo, da so obe odigrali v gosteh. Kljub temu so bili brez težav obakrat uspešni, podobnega pa so se nadejali tudi letos, a jim jo je zagodla že omenjena nepovezanost v ekipi. Po nekaj mesecih ni več skrivnost, da je bila sestava letošnje ekipe neposrečena in v nekaterih pogledih, ki smo jih v Dnevniku že pojasnjevali, napačna. Popravki so bili dobrodošli in ekipa po prihodu Zorana Dragića deluje vse bolje, a bo to treba, kot že rečeno, pretopiti tudi v zmage. V nasprotnem primeru bodo poleti neizogibne rošade tudi na trenerskem mestu in mestu športnega direktorja.