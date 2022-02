Z vsemi, vsaj za minuli teden še veljavnimi papirji smo tudi mi v soboto romali na smučišče Mokrine (Nassfeld) na avstrijskem Koroškem. Na smučišče, ki je od prestolnice oddaljeno 140 kilometrov in iz Kranjske Gore dobrih 45 minut vožnje, smo se odpravili kar s smučarskim avtobusom od Belega jezera, kjer smo dan prej vijugali na tamkajšnjem manjšem družinskem smučišču. Sončen dan, temperatura le malo pod nič stopinjami Celzija in kljub soboti precej manj smučarjev, kot smo pričakovali. Smučišče s 110 kilometri odlično urejenih smučarskih prog ni razočaralo.

Tudi do 8 metrov naravnega snega

Za izhodišče smučarske avanture smo izbrali Millennium-Express v Dropolju (Tröpolach), kamor nas je po 45 minutah vožnje pripeljal avtobus. V gondoli se nam je pridružil Christopher Puntigam, ki je ta dan prevzel tudi vlogo vodnika, drugače pa je predstavnik za stike z javnostmi. Povedal je, da so po lanski sezoni, ko so zaradi covidnih ukrepov morali smučišče zapreti, veseli, da letos lahko ponovno gostijo smučarje. Poleg domačih in slovenskih smučarjev je tudi vedno več smučarjev iz Madžarske in presenetljivo Poljske. »Lani smo imeli do 8 metrov naravnega snega in vse zaprto. Zato smo tudi sami stik s snegom ohranjali s turnimi smučmi. Za zdaj imamo dovolj snega, v prihodnjih dneh nam napovedujejo še nekaj dodatnih snežnih padavin. A če ga vseeno ne bo dovolj, imamo na voljo kar 460 snežnih topov,« je dejal tridesetletnik, ki mu v najboljši sezoni statistika pokaže do 25 smučarskih dni. Čeprav je v vrhunski kondiciji, je priznal, da mu še ni uspelo v enem dnevu prevoziti celotnega smučišča. »Ni to, da smo bili z družbo, s katero smo se tega projekta lotili pred leti, utrujeni. Enostavno je premalo časa,« je dejal in kot zanimivost izpostavil, da čeprav le manjši del smučišča pade na italijansko stran, odličen italijanski kapučino, bombardino in pico postrežejo le v eni od 25 gorskih koč. In prav zares nas je le še ena vožnja z žičnico ločila od Italije, zaradi katere imajo Mokrine poseben pridih, a smo iskreno povedano odvili na prvo sončno teraso gorske koče ob progi. »Naj kot zanimivost povem, da boste italijanski vrh prepoznali po zvonu na njem, mi namreč na naše postavljamo križe,« je pojasnil sogovornik med srebanjem resda ne italijanskega kapučina, pa vendar solidne avstrijske kave. »Morda kava res ni italijanska, zato pa povsod v kočah dobite vrhunsko postrežbo in lokalno kulinariko.«