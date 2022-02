»Skrbno analiziramo pisne odgovore, ki smo jih prejeli od ZDA in Nata,« je dejal ruski predsednik novinarjem po pogovorih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom v Moskvi. Dodal je, da je »že jasno, da so bili temeljni ruski pomisleki na koncu prezrti,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Moskvi po Putinovih besedah niso videli ustreznega upoštevanja treh ključnih ruskih zahtev glede neširjenja Nata, nameščanja ofenzivnih zmogljivosti v bližini ruske meje in vrnitve zavezniške infrastrukture v Evropi na stanje leta 1997.

Putin je pri tem znova opozoril, da država ne more more uveljavljati lastne varnosti na račun interesov druge države.

»Medtem ko ignorirajo naše skrbi, ZDA in Nato opozarjata na pravico držav, da svobodno izbirajo, kako bodo zagotovile svojo varnost,« je še dejal.

Johnson v Kijevu posvaril Rusijo pred napadom na Ukrajino

Britanski premier Boris Johnson pa je med današnjim obiskom v Kijevu obljubil podporo Ukrajini in Rusijo posvaril pred napadom na njeno sosedo. Opozoril je, da ruske sile ob ukrajinski meji predstavljajo »jasno in neposredno nevarnost« za Ukrajino.

»Vidimo kopičenje velikega števila vojakov, vidimo priprave na vse vrste operacij, ki so skladne s skorajšnjo vojaško kampanjo,« je dejal Johnson na novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, pri čemer je ruske sile označil za »jasno in neposredno nevarnost« za Ukrajino.

Pri tem je Rusijo pozval, naj umakne vojsko z ukrajinske meje in izbere diplomacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska bo nudila »silovit in krvav odpor«, je še dejal britanski premier. To sporočilo mora biti jasno ruski javnosti in ruskim materam, je opozoril.

»Ukrajinci se bodo branili do zadnjega,« je zatrdil tudi Zelenski. Rusi morajo razumeti, da se bo vojna končala s tragedijo. »Zdaj ne bo enostavne zasedbe mesta ali regije,« je poudaril predsednik. »Zato odkrito pravim, da to ne bo vojna med Ukrajino in Rusijo. To bo obsežna vojna v Evropi,« je dodal.

Johnson je opozoril, da bi ruska invazija pomenila politično, humanitarno in vojaško katastrofo. Moskvo je posvaril, da so Velika Britanija in zaveznice proti Rusiji pripravile ostre sankcije, ki bi stopile v veljavo takoj, ko bi »prva ruska konica čevlja« prestopila ozemlje Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je v ponedeljek napovedala sprejetje novega zakona, ki bo omogočil zaostritev sankcij proti Rusiji, če bo napadla Ukrajino. Trussova bi morala danes spremljati Johnsona na obisku v Kijevu, a je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostala doma v osamitvi.

Johnsonov obisk v Kijevu je del diplomatskih prizadevanj Zahoda, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina odvrnili od morebitnega napada na Ukrajino, ki je po prepričanju zahodnih držav vse bolj verjeten.