Mislim svoje mesto: Mestno nastopaštvo

Ko živiš na vasi, veš, da te vedno kdo vidi, čeprav imaš občutek, da te nihče ne gleda. Ko živiš v mestu, so ljudje vsepovsod okoli tebe, pa vendar si predstavljaš, da te nihče ne vidi. Pod temi pogoji se je ob rojstvu modernega mestnega življenja sredi devetnajstega stoletja v Parizu rodil pohajkovalec kot bitje, ki je uživalo v opazovanju ljudi v mestnem vrvežu, ko so hiteli vsak za svojim poslom ali za lastno željo. Vendar ga je iz nevidnosti pregnalo uvajanje pločnikov, ki te narede vidnega zato, ker se ne giblješ, oprezaš, medtem ko so tisti, ki hitijo kamor koli že, neopazni, ko gledajo in se gibljejo svojemu neznanemu, a običajnemu cilju naproti.