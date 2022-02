Posebnost zadnjega, nedeljskega testa balistične rakete srednjega dosega Hwasong-12 je, da je poletela dva tisoč kilometrov visoko, opremljena pa je bila s kamero, ki je naredila posnetke Zemlje, na kateri je dobro viden korejski polotok. Strmoglavila je v morje pred Japonsko, okoli 800 kilometrov od točke izstrelitve. V južnokorejski vojski ocenjujejo, da bi imela ob bolj ravni poti leta doseg okoli 4000 kilometrov in bi torej lahko dosegla tudi ameriško vojaško oporišče na tihomorskem otoku Guam.

Raketa Hwasong-12 sicer ni novost v severnokorejskem arzenalu, prav tako tudi ni njihova najzmogljivejša raketa. Predstavili so jo že aprila 2017 na vojaški paradi ob obletnici rojstva prvega predsednika Kim Il Sunga. Šest mesecev pozneje so preizkusili njeno različico z daljšim dosegom Hwasong-15, ki lahko z ocenjenim dometom 13.000 kilometrov doseže ameriško celino. S takratnim testom, ko se je raketa povzpela 4400 kilometrov visoko in padla 950 kilometrov od točke izstrelitve v morje, so poskrbeli za grožnje ostrih povračilnih ukrepov od administracije Donalda Trumpa.

Ker je doseg Hwasong-12 manjši, bi lahko tokratni vnovični poskus bolj kot razkazovanje novega tehnološko-orožarskega preboja Severne Koreje predstavljal preverjanje, ali so v vmesnem času uspeli izboljšati raketno tehnologijo ter kot pri vzletu in padcu projektila, s čimer so v preteklosti imeli težave.

Konec samooklicanega moratorija? Vendar poleg tehnološke obstaja tudi drugačna razlaga. Vnovični preizkus Hwasong-12 bi namreč lahko nakazoval, da se bliža konec samooklicanega severnokorejskega moratorija na teste raket dolgega dosega in jedrskega orožja, ki so ga severno od 38. vzporednika razglasili po ameriških grožnjah leta 2017 in se ga držali tudi po propadu pogajanj o normalizaciji odnosov z Južno Korejo in denuklearizaciji korejskega polotoka leta 2019. Politbiro vladajoče Delavske stranke je namreč na svojem zadnjem zasedanju pred dobrim tednom dni, ki ga je sklical Kim Jong Un, vodstvu naročil, naj zaradi vse večjih groženj ZDA preuči obstoječe ukrepe za krepitev zaupanja in morebitno nadaljevanje vseh zaustavljenih obrambnih aktivnosti. Prav to je ob zadnjih vse pogostejših vnovičnih raketnih poskusih pokazatelj, da se moratorij morda bliža koncu in bi Kimov režim utegnil rakete dolgega dosega ponovno preizkusiti v obdobju dveh simboličnih okroglih družinskih obletnic. Po ocenah analitikov bi se to lahko zgodilo bodisi okoli 16. februarja na 80. obletnico rojstva Kimovega očeta Jong Ila bodisi okoli 15. aprila ob 110. obletnici rojstva Kimovega deda Il Sunga.