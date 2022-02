Dragocene rimske freske rešujejo pred vlago

V Pokrajinskem muzeju Celje si prizadevajo, da bi javnosti čim prej pokazali izjemne rimske freske iz prvega stoletja. A se letos to še ne bo zgodilo, saj v restavratorskem centru v Ljubljani še potekajo restavratorska in konservatorska dela, v celjskem lapidariju pa rešujejo težave z vlago in plesnijo.