Tudi sama ne skriva, da je njen cilj kolajna, zaveda pa se, da jo 8. februarja (slovenski kulturni praznik), ko bo posamični sprint, čaka vse prej kot lahka naloga. Na svojih prvih olimpijskih igrah pred štirimi leti je bila takrat 22-letna Lampičeva v Pjongčangu, na prizorišču svoje prve zmage v svetovnem pokalu leta 2017, sedma v posamičnem sprintu, z Alenko Čebašek sta bili v ekipnem sprintu šesti, s štafeto pa osma. »Vsakdo, ki gre na olimpijske igre, si želi osvojiti kolajno, dobiti jo pa je nekaj povsem drugega. Vsekakor bom naredila vse, da se domov vrnem z njo, a če bom izboljšala rezultat iz Pjongčanga, bo to že velik plus zame,« pravi Anamarija Lampič iz Valburge pri Smledniku, ki ima na svoje prve olimpijske igre prijetne spomine.

»Zdaj imam nedvomno več izkušenj, kot sem jih imela v Južni Koreji. Za sabo imam več tekem, več finalnih nastopov, tudi nekaj stopničk, tako da mi bo s te strani lažje tekmovati. Mislim pa, da se tekma na olimpijskih igrah od tekem za svetovni pokal ali svetovno prvenstvo bistveno ne razlikuje, ker bomo bolj ali manj nastopale tekmovalke, ki se med sabo dobro poznamo. Ker bo za vse nas prizorišče olimpijskih iger nekaj čisto novega, ne vemo, kaj bo kateri od nas bolj ustrezalo. Dejstvo pa je, da vsaka od nas ustvarja pritisk sama nase in le tista, ki bo najbolj mirna, najbolj sproščena in bo v tistem trenutku bolj verjela vase, bo imela možnosti za kolajno,« napoveduje Lampičeva.

»V Južni Koreji sem bila še 'mulec', manj izkušena, zame je bilo vse novo, z zanimanjem sem opazovala največje zvezde, gledala, kaj delajo, kaj jedo. Sicer pa smo se že tam gibali bolj ali manj le med olimpijsko vasjo in tekmovalnimi prizorišči, tako da s te strani na Kitajskem ne bo dosti drugače. Ves čas je bilo tudi zelo mraz in po napovedih se nam nekaj podobnega obeta tudi zdaj,« meni vedno nasmejana Lampičeva. Od takratnega nastopa so minila štiri leta. V tem času je nekajkrat stala na zmagovalnih stopničkah, ob prvi zmagi v svetovnem pokalu v Pjongčangu je še dvakrat stala na najvišji zmagovalni stopnički in še nekajkrat na dveh nekoliko nižjih, osvojila je tri kolajne na svetovnih prvenstvih, ob že omenjenih iz Oberstdorfa še srebrno dve leti prej s Katjo Višnar v Seefeldu.

Najbolj se je bala okužbe

Pred odhodom na Kitajsko se je najbolj bala, da bi bila pozitivna na testu covida-19. Tako kot je bila Eva Urevc, ki je na pot proti Pekingu odšla z zamudo. »Takoj po novoletni turneji sva z Boštjanom (Boštjan Klavžar je partner Anamarije Lampič in ob Italijanu Stefanu Sarracu tudi njen trener, op. a.) odšla na 16-dnevne priprave na prelaz Lavazze, kjer sem imela 16 dni sonca in odlične pogoje za trening. Ob vrnitvi domov sem se bala, da bi se lahko kje okužila, zato sem tudi odšla v Boštjanovo stanovanje v Logatcu, kajti pri nas doma je vedno polna hiša. Ves čas si tudi razkužujem roke, ampak nikoli se ne ve. Tudi Eva se je umaknila na Roglo, da bi bila čim bolj izolirana, pa se je okužila. Še sama ne ve, kje je do okužbe prišlo. Upam, da je izgubila čim manj moči in da bo prišla na Kitajsko kar najbolje pripravljena. Po prebolelem covidu-19 ji ne bo ravno lahko priti na približno 1800 metrov nadmorske višine, to bo za njeno telo velik šok. Zato upam, da se bo čim prej prilagodila na pogoje in da se bova skupaj borili za najvišja mesta.«

Ker so imele tekačice na smučeh svoje zadnje tekme v svetovnem pokalu na novoletni turneji, saj so odpadle tako tekme v Les Roussesu v Franciji kot pri nas v Planici, bo negotovost med tekmovalkami še toliko večja. »Zdaj sem še toliko bolj vesela, da sem šla skozi celotno novoletno turnejo, smo pa tekači na smučeh edini, ki bomo do začetka olimpijskih iger več kot mesec dni brez tekem. To mi ni ravno všeč. Bila sem prepričana, da Planica bo, saj bi potrebovala vsaj eno tekmo, da bi dala nervozo iz sebe, ampak vse bomo na istem,« se s pomanjkanjem tekem ne želi obremenjevati Lampičeva, ki je po tekmah v letošnji sezoni večkrat dejala, da niti ene tekme ni odtekla brez napake. Na drugi strani je Švedinja Maja Dahlqvist, ki je dobila uvodne štiri sprinte sezone, nato pa na novoletni turneji ni nastopila, vse naredila perfektno.