Vladavina prava v popačenem zrcalu

Nekatere pobude, ki pristanejo v državnem zboru, so tako bizarne, da jim ni mogoče verjeti, da so sploh iskrene. Takšen je bil tudi Jelinčičev predlog novele kazenskega zakonika, ki bi praktično onemogočil pregon hujših oblik gospodarskega pa tudi organiziranega kriminala. Čeprav bi imeli od uvedbe novih procesnih rokov (ti sicer sodijo v zakon o kazenskem postopku in ne v kazenski zakonik, tako da je Jelinčič noveliral napačen zakon) neposredne koristi tudi nekateri vidni člani vladajoče koalicije, ni šlo za resen predlog. Z lahkoto bi ga odpihnil referendum ali pa bi ga pokopalo ustavno sodišče. Realno ni mogel dobiti niti podpore v državnem zboru, saj bi ga morali potrditi poslanci, ki bodo že čez manj kot tri mesece upali na ponovno izvolitev in ki se zavedajo, da volilci ob kazenskih sodnih postopkih (še posebej na področju gospodarskega in organiziranega kriminala) nečesa res ne želijo slišati: Zadeva je zastarala.