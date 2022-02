Kaj je sledilo “vojni proti terorizmu”?

Logika protikovidnih ukrepov je podobna logiki terorja. O slednji so resno razmišljali po koncu druge svetovne vojne, preden je hladna vojna zadušila intelektualno razpravo. Takrat je teror nastopal predvsem kot fašistični teror. Zato je bila skušnjava, da bi ga po vojaški zmagi nad fašizmom odpisali kot problem, ki sodi v preteklost, velika. Temu je med drugimi nasprotoval Leo Löwenthal, eden od nemških intelektualcev, ki so pred nacizmom prebežali v Ameriko. Prepričan je bil, da je fašistični teror »globoko zakoreninjen v težnjah moderne civilizacije in zlasti v vzorcu moderne ekonomije«.