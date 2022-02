– »Javnost« (to naj bi bili zanje mi) še zdaj ne ve, ali so dokumenti, diploma in pravosodni izpit, ki jih je mrcvarjeni sodnik po čudnem »nalogu« sodnega sveta ponovno predstavil ter jih dodatno pojasnil, v redu ali niso.

– Zaradi Masleše sodstvu manj zaupamo.

Prepričana sem: da se v omenjeni »javnosti« gotovo ne vidi večina državljanov, ampak, da vanjo spadajo Janša s podrejenimi koalicijskimi partnerji, njegovi verniki, zlasti »novinarji« in troli iz kleti na Trstenjakovi, ki take obtožbe o Masleši širijo, advokati, ustavni pravniki in sodniki, tudi bivši ustavni, ki jim ustanavlja fakultete in deli naš denar; da se Janša že leta trudi, da bi Maslešo omadeževal ter se mu maščeval, posebno zaradi Patrie (kjer je bil predsednik senata), in da za to ne izbira sredstev (od teženj po lustraciji sodnikov iz časa Jugoslavije do ukinitve dosmrtne sodniške funkcije); da mu pri poniževanju izdatno pomagata sodnika, zakonca Zobec, tudi bivši sodnik Radonjić goji zamere. Njihov zadnji izum pa je »dokazovanje«, da Masleša sploh ne bi smel postati sodnik.

Zato je Janša aktiviral svoj vod poslancev. Tiste poslance, ki so pred dnevi kljub opozorilom brez omahovanja potrdili Jelinčičev predlog sprememb v kazenskem zakoniku, in šele ko so ugotovili, da so s tem ogrozili dotok evropskih evrov, so se začeli umikati. Lahko potem zaupamo v njihovo sposobnost odločanja, v poštenost in nepristranskost? Tudi tokrat so bili vse prej kot dobronamerni. Radi bi dokazali pravno neveljavnost, če že ne Masleševe diplome, pa vsaj pravosodnega izpita, češ, izpit, opravljen v drugih republikah, ni veljal za Slovenijo. To bi pomenilo, da ni imel pogojev za sodnika. Njihov cilj pa ni samo, da bi vrhovnemu sodniku zagrenili življenje še teh nekaj mesecev do upokojitve, ampak da bi vse njegove sodbe postale nezakonite.

V resnici pa je nezakonito njihovo početje. Si morete zamisliti? Poslanci najprej diskreditirajo sodnika. Potem hočejo še brez vseh pravic in sposobnosti presojati, ali izpolnjuje pogoje. Napadajo in vpletajo se v delovanje sodstva ter kršijo načelo delitve oblasti. To počno, ker v sedanji vladi pač lahko. Ker imajo taka navodila in ker menijo, da jim nihče nič ne more. Da bi bili še bolj »prepričljivi«, so iz SDS na sejo povabili sodnika Jana Zobca in Radonjićevega odvetnika Pevca. Poslanci opozicijske KUL niso hoteli pri tem sodelovati, zapustili so sejo. Toda pred tem sta jim poslanki Tina Heferle (LMŠ) in zlasti Maša Kociper (SAB) zelo jasno povedali, kar jim gre. Priporočam poslušanje posnetka, ker je vseh zlorab, ki jih je desnica uporabila, preveč, da bi jih tu opisala.

Tako je videti naša današnja izmaličena demokracija. Tudi na mojo žalost in razočaranje.

Lahko si predstavljam, kaj vse mora šele prestajati sodnik Branko Masleša. In občudujem ga, da je kljub vsemu ohranil pokončnost, človečnost in dostojanstvo. Se mu bo kdo opravičil?

Polona Jamnik, Bled