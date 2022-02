Sodnik Ciril: »Sámo življenje je nefer. Da je kaj fer, je mit! Eden se rodi na Beverly Hillsu z zlato žlico v ustih, drugi pa v ilovnati koči v Bangladešu – kaj je tu fer?… Življenje ni galantna svečanost, ampak zahrbten boj – in jaz v njem ne nameravam izgubiti.… Si bodisi vladar bodisi ti vladajo drugi.… Tako je pač vedno bilo, je in bo. Seveda gre vedno predvsem za moč in denar.… Štos vsake funkcije je od nekdaj, da si pri koritu. Demokracija je stranski produkt.«

Sestra: »Torej zmanjšanje brezposelnosti, dvig plač, boljše šolstvo in zdravstveno varstvo?… To je tudi stranski produkt?«

Brat, sodnik: »To je samo marketing, pika. Embalaža prodaje. To je piar vseh, ki bi radi oblast. Ki bi si radi napolnili žepe.… Da jim gre za šole in bolnišnice? Blaginja ljudstva je socialdemokratski kič. Mladi strojevodja vodi revno ljudstvo – v finalu pa si nagrabi kakšnih sto milijonov!… Minimalno šestdeset odstotkov politikov je skorumpiranih prascev, naj ti bo to že enkrat jasno.« (Michal Viewegh: Roman za moške, Založba Sanje, 2009, stran 140)

To ni samo češka stvarnost, je tudi naša. Udejanja se vsak dan, znova in znova.

Zdaj, ko vlada milostno deli bombončke upokojencem in socialno šibkejšim zaradi energetske draginje, med katere na zvit način vključi kot prejemnike pomoči še svoje somišljenike, tudi svoje ministre (!), naj nas opomni tale citat: »Vi, meščani nesrečni, ste menda že vsi ponoreli? Mislite mar, da darovi Danajcev niso brez grdih lesti?… Nikar ne zaupajte konju! Naj bo že kar koli, jaz se Danajcev bojim, pa četudi neso nam darove!« Tako trojanski neptunski svečenik Laokoont v Vergilovi Eneidi svari rojake pred grškim darilom, konjem. Kako je bilo v nadaljevanju, vemo! (Vergil, Eneida, MK 1962, stran 31)

Slovencev nas je res malo manj kot dva milijona, a premoremo skozi zgodovino veliko preveč kolaborantov. Vprašanje je, ali so, poleg vladnih bombončkov, sedanji kolaboranti in kolaborantke zapakirani v tem slovenskem trojanskem konju ali delujejo pač po svoji lastni presoji, beri dobičku? Postane posameznik kolaborant zaradi strahu in pohlepa ali se s takim karakterjem rodi? Tako, na splošno, kolaborira kolaborant enkrat ali večkrat? Iz prakse vemo, da slovenski kolaboranti po večkrat. Na primer, najprej izdajo svoje volilce, kolaborirajo k ljubljenemu vodji, potem ga izdajo in kolaborirajo v tako imenovano nepovezanost in nato kolaborirajo k novemu, mogoče celo bodočemu šefu? In tako naprej…

Slovenci, bodimo pozorni na vse trenutne bombončke, ki nam jih delijo, in na tiste, ki bodo še prišli. In na kolaborante! Trojanski konj ni samo mit.

In vi, gospod Robert Golob, bojte se konjičkov, ki trenutno galopirajo v vašo stranko. Ne veste namreč, ali niso v njih zapakirani kolaboranti ali kolaborantke, ki vas bodo, ko bo zanje čas ugoden, izdali. Taki pač so. In ni vsakdo, ki ponuja usluge, tudi uslužen.

Vesna Arhar Štih, Ljubljana