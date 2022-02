Razlog? Slovenija ima malo morja in če bodo tujci pokupili turistično najbolj zanimive hotele ob morju, kaj pa bo ostalo nam? Zakaj bi dobiček turističnih biserov odtekal v tujino in krepil njihovo moč za nadaljnje nakupe lepot Slovenije. Slovenci imamo dovolj sposobnih ljudi tudi za vodenje hotelov. Razpisi za direktorska mesta bi morali zagotoviti izbor strokovno in voditeljsko najboljših in izključiti možnost vpliva politike. Če vlada ne more najti potrebnega denarja v proračunu, ga imamo dovolj slovenski varčevalci z minimalnimi obrestmi in bi ga z veseljem vložili v hotele ob obali. Seveda bi morali dobiti kompetentne in legitimne večinske predstavnike v nadzornem svetu, ki bi preprečevali vpliv politike v izbor vodilnih kadrov.

Težka naloga in kratek rok. Ali imamo ustreznega junaka za tako zahtevno nalogo?

Dušan Pirc, Ljubljana