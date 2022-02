Zvečer sem v filmu Konferenca v Wannseeju gledala nacista Reinharda Heydricha, ki je udrihal čez tiste pravnike tretjega rajha, ki so imeli pomisleke o končni rešitvi judovskega vprašanja.

Med enim in drugim prizorom je osemdeset let. Odnos oblasti do pravnikov pa se očitno ne menja dosti. Oblasti so pogosto napoti. Seveda, če niso na pravi strani in ne podpirajo rešitev, ki si jih oblast zamisli, in kadar ne rešujejo njihove kože.

Pa niso napoti zgolj oni. Trenutni koaliciji je napoti še marsikdo. Seznam se sicer vsakodnevno dopolnjuje, tako da mu je težko slediti. Kadar jim zmanjka za dosego dnevne norme, je ponovno na vrsti »oderuhinja« Ana Roš. Bližje ko bodo volitve, bolj noro bo.

Da težko krotijo svoje zlobne misli in še težje brzdajo svoj jezik, so posamezniki iz vlade v minulih dveh letih pridno dokazovali. Da počnejo to zato, ker lahko? Naj se izživljajo v domačem okolju, nad svojimi. Nam, državljanom pa naj že enkrat dajo mir s svojo neotesanostjo. Kako da jim svetovalci, ki jih urijo v komunikaciji, ne morejo dopovedati, da njihovo žaljivo bevskanje vedno znova navduši le njihove zveste privržence, vse druge pa odbija. Z vsakim žaljivim tvitom, z vsako žaljivo besedo zgolj dokazujejo, da so neotesanci, pa čeprav sedijo v vladi in »talajo« bombonjere.

Kako slastni so bomboni v teh bombonjerah, bomo ugotovili šele čez čas. No, nekateri očitno kmalu, zdravniki denimo, ki naj bi se že pogodili o občutno višjih plačah in izstopu iz plačnega sistema v javnem sektorju. Nekateri pa nikoli, vsi tisti zaposleni denimo, ki prejemajo najnižjo plačo in se jim je ta povišala le za višino lanskoletne inflacije. Med njimi so mnogi, ki se vsak dan srečujejo z zdravniki na skupnih deloviščih, v ambulantah, pri posteljah bolnikov v bolnišnicah in stanovalcev v domovih starostnikov. Vendar pa ti z najnižjimi plačami ne rešujejo življenj, oni »le« strežejo, hranijo, negujejo, preoblačijo, perejo, čistijo, pospravljajo. Oni ne morejo izstopiti. Od nikoder. Oni se morajo zadovoljiti z le nekaj evrov višjo plačo in ob tem vsakič znova doživeti nejevoljo in protest delodajalcev, ker bodo zaradi nekaj fičnikov menda propadli.

Oblast, ki vključuje, se zaveda razlik med skupinami prebivalstva in sprejema ukrepe s pravo mero in pravično, ne diskriminira, ne vnaša razdora med ljudi s svojimi odločitvami, ne lovi volilcev na limanice, ne išče notranjega sovražnika, sliši drugačna mnenja in jih upošteva, se ne boji kritike, ne bevska in ne žali, ne podcenjuje in ne privilegira, ne sovraži, temveč spodbuja in spoštuje. Da bi aprila zmogli izbrati ljudi, ki bodo postali taka oblast!

Magda Plementaš Lombar, Kranj