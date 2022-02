Območja, ki so stalno ali občasno pod vodo, v svoji okolici najpogosteje poznamo kot barja, močvirja, soline, poplavne mokrotne travnike, poplavne gozdove, slane lagune, poplavne ravnice rek ipd. Ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč, ki ga vsako leto zaznamujemo 2. februarja, se posvečamo prav njihovemu boljšemu poznavanju v naši okolici. Prvič po 25 letih mednarodnega praznovanja ta poteka pod okriljem mednarodnih dni Organizacije združenih narodov (OZN).

V Sloveniji mokrišča prekrivajo manj kot pet odstotkov površine ozemlja. Med njimi so tri območja Nature 2000, ki so uvrščena tudi na Ramsarski seznam mednarodno pomembnih mokrišč: Sečoveljske soline (od leta 1993), Škocjanske jame (leta 1999) ter Cerkniško jezero s Križno jamo in udorno dolino Rakov Škocjan (od leta 2006).

Dogodki ob letošnjem prazniku mokrišč potekajo pod geslom Mokrišča za ljudi in naravo, pri čemer želi OZN spodbuditi večja vlaganja v ohranjanje in obnovo mokrišč. Kajti prav ta predstavljajo enega najhitreje izginjajočih ekosistemov na svetu – ocenjujejo, da smo v zadnjih 300 letih izgubili 90 odstotkov površin mokrišč.

Priljubljena pri obiskovalcih

Mokrišča so naravne čistilne naprave, zato jih imenujemo tudi ledvice pokrajine. Več kot 40 odstotkov rastlinskih in živalskih vrst živi ali se razmnožuje v mokriščih, zato jim rečemo tudi zibelka biotske raznovrstnosti. So pomembno življenjsko okolje za ribe, dvoživke in plazilce ter ptice, ki si najdejo tukaj svoj dom ali pa postanek na selitvenih poteh. Na tisoče rastlinskih vrst domuje v mokriščih, mnoge endemične vrste pa so odvisne od posebnih življenjskih okolij in so vezane na specifična mokrišča.

Številna mokrišča v Sloveniji so del evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000 in sodijo med zavarovana območja, ki predstavljajo velik magnet za obiskovanje narave in turizem. Med njimi so naravni rezervat Zelenci, ki je eden najbolj obiskanih mokrišč alpskega dela Slovenije, Lovrenško barje na Pohorju, Cerkniško jezero, Škocjanske jame, naravna rezervata Škocjanski zatok in Ormoške lagune, Ljubljansko barje, šotna barja na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku, Pivška presihajoča jezera ter Sečoveljske soline in naravni rezervat Škocjanski zatok. Slednja predstavljata slana mokrišča v Sloveniji. vl