Mariborsko sodišče je končalo dokazni postopek zoper 78-letnega Stanislava Leskovarja, ki je 23. februarja lani v Zlogoni Gori vzel življenje svoji nekdanji ženi Tereziji Leskovar. Sodni epilog za obtoženega in za javnost ni presenečenje, saj se je že od novembra lani pričakovalo, da Leskovar za umor ne bo kazensko odgovarjal. Sodna izvedenca psihiatrične stroke Mladen Vrabič in Bojan Filipič sta namreč ocenila, da se obtoženi v času dejanja ni bil sposoben obvladati ter ni razumel pomena in posledic svojega dejanja. Ker je s tem obveljalo, da je moril neprišteven, je tožilec Tilen Ivič obtožnico decembra lani spremenil v predlog izreka varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstveni ustanovi.

Moril in se zaletel v drevo

Obravnava je zaradi obtoženčevega duševnega zdravja ves čas potekala za zaprtimi vrati. Tožilec je v sklepni besedi predlagal izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi, čemur je sodnica Simona Murko sledila in za obtoženega podaljšala pripor, ki ga prestaja na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije. Varnostni ukrep obveznega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi sme trajati največ pet let.

Ker je sodišče celotno glavno obravnavo označilo za tajno, bo pred javnostjo za vedno ostalo skrito, kaj je Leskovarja pahnilo v zločin. Znanih, pa še to neuradno, je malo podrobnosti. Poročali smo že, da sta Leskovarjeva kljub razvezi in dejstvu, da je Terezija Leskovar živela na posestvu v Zlogoni Gori, Stanislav Leskovar pa se je pred leti preselil v počitniško hišico v Vinarjah pri Slovenski Bistrici, ostala v stikih; 23. februarja lani pa se je 77-letnik vrnil na posest. Terezija Leskovar je menda imela težave z nogami, zato je obležala. Zaželela si je, da bi se nekdanji mož vrnil domov in poskrbel zanjo in za domačijo. Zakaj je tistega jutra pograbil nož in se znesel nad nekdanjo ženo, ni znano. Po zločinu je sedel v avto in se odpeljal, vendar ni prišel daleč. Po kakšnih 500 metrih vožnje je iz neznanega razloga zapeljal s ceste in treščil v drevo. V nesreči se je hudo poškodoval, iz zverižene pločevine pa se je rešil sam in se celo vrnil na kraj zločina.

Hudo ranjeno Terezijo je v postelji našel sin, ko se je pred odhodom v službo hotel posloviti od nje. Poklical je reševalce. Zdravnik je ugotovil, da ženski ni več pomoči, ekipa nujne medicinske pomoči pa je oskrbela hudo poškodovanega osumljenega in ga z reševalnim vozilom odpeljala na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Maribor. Po končanem zdravljenju je preiskovalni sodnik zoper Leskovarja odredil pripor, a je odvetniku uspelo klienta spraviti na prostost. Vendar tam ni ostal dolgo. Tožilec se je zaradi izpustitve obtoženega pritožil, višji sodniki so pritožbi ugodili in Leskovar je moral nazaj v pripor. Kot že rečeno, ga prestaja na mariborski forenzični psihiatriji.