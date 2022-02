»No, tako je to, da še danes s svojo družino, sinom in vnuki delam slaščice,« je Petar Tutovac lani razlagal novinarjem Slobodne Dalmacije. Kljub visoki starosti je bil namreč dejaven v družinskem slaščičarskem podjetju Pertu v Požarevcu, kjer je živel. Tutovac je bil namreč eden najpomembnejših jugoslovanskih industrijskih slaščičarjev, ki je bil tudi dolgoletni direktor podjetja Bambi v Požarevcu, kjer delajo slovite kekse plazma.

A ne glede na uspeh piškotov domaćica, ki so jih začeli izdelovati leta 1957, Petar Tutovac ni ostal v Zagrebu. Ker ni našel stanovanja za svojo družino, se je preselil nazaj v rodno dolino Neretve in v Čapljini v tovarni piškotov Lasta postal tehnični direktor. Tedaj so tam pekli kruh in oblate, zadolžen pa je bil za razširitev proizvodnje. In jo je razširil – ker je v tistih krajih veliko fig, se je odločil, da bodo začeli peči piškote, polnjene s figovo marmelado. Tako so nastali piškoti štrudli s figo, ki so tudi še vedno med priljubljenimi piškoti z območja bivše Jugoslavije.

Pocenil italijanske plasmone

Kariera ga je nato pripeljala v Srbijo, v Leskovac, kjer so v tamkajšnji tovarni želeli izdelovati grisine, a niso vedeli, kako. »Prišli so pome, mi rekli, da naj začnem proizvodnjo grisinov, mi dali stanovanje in obljubili, da bodo zaposlili tudi ženo,« je razlagal. Grisini so bili velik uspeh, a še večji ga je čakal sedem let pozneje, leta 1964, ko je v Požarevcu nastala tovarna Bambi. In piškoti plazma, ki se po kultnem statusu lahko kosajo z domaćico.

Zgodba o piškotih plazma se je sicer začela že pred drugo svetovno vojno v Italiji, ko so bili izjemno priljubljeni piškoti plasmon, katerih glavna sestavina je izolat mlečnih proteinov. Prodajali so jih kot odlične za otroke in nosečnice. Petar Tutovac je poznal te piškote in odločil se je, da bodo nekaj podobnega izdelovali tudi v Požarevcu. »Oblika in poimenovanje res nista moja, toda recept je,« je zatrdil. To je res, saj naj bi v znamenju jugoslovanskega varčevanja drage sestavine italijanskega recepta zamenjal s cenejšimi: namesto plazme so uporabili sojino moko, namesto masla rastlinsko mast, namesto ječmenovega sladu dekstrozo. Italijani so se sicer pritožili zaradi podobnosti z njihovimi piškoti, a so se dogovorili, da jih v Italiji ne bodo prodajali.

Petar Tutovac ni patentiral niti enega svojega proizvoda. Kot je dejal za Slobodno Dalmacijo, so bili namreč to drugi časi, ko se znanja ni skrivalo, temveč se ga je delilo: »Vedno sem menil, da vse, kar počnem, vse recepture in vsi izdelki pripadajo ljudem, da se tako krepi moč in ugled naše države. To so bili časi, ko so bila v veljavi neka druga pravila, odnosi med ljudmi pa so bili drugačni.« mah