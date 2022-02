Ajdove palačinke so najbolj poznane prav iz francoske kuhinje, kjer jih uporabljajo predvsem za pripravo slanih jedi. Ampak naj vas to ne zavede, fantastične so tudi s sladkim nadevom – z nutello ali pa nadevane s skuto.

V Franciji je veliko mini restavracij, oziroma palačinkarij – tako se reče restavracijam, kjer strežejo le palačinke in pijačo, kjer strežejo slane ajdove palačinke z različnimi nadevi in sladke palačinke iz pšenične moke z različnimi sladkimi nadevi. Najbolj znane so sladke palačinke s kostanjevim nadevom in čokoladnim prelivom in predvsem slanine ajdove palačinke s slanino, zelenjavo in jajcem ali z dimljenim lososom, zelenjavo in kremnim sirom.

Ker ne moremo odleteti v Francijo kar vsak dan, si mehke, dišeče in tako voljne različnih nadevov palačinke pripravimo doma.

Te palačinke so čudovite vroče, sobne temperature ali hladne. Predstavljajte si, da so kot tortilje, ki so prav tako primerne za nešteto uporab. Če vam jih uspe pripraviti preveč, jih lahko tudi zamrznete. Le odtajajte jih potem na sobni temperaturi, po želji segrejte ali pa uporabite kar hladne ter postrezite z izbranim nadevom.

Priprava teh palačink je res enostavna, saj se pripravijo tako, kot navadne palačinke. Upoštevajte le, da je dobro, da masa pred peko nekaj časa počiva – 15 minut bo čisto dovolj.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/