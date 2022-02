Vodenje Pošte Slovenije s polnim mandatom prevzema Tomaž Kokot

Nadzorni svet Pošte Slovenije je na današnji seji za novega generalnega direktorja družbe imenoval Tomaža Kokota. Nadzornikom so se predstavili trije kandidati, med katerimi so nadzorniki mandat za naslednjih pet let zaupali Kokotu, sicer dosedanjemu začasnemu generalnemu direktorju omenjene družbe v državni lasti.