»Tekačica Eva Urevc je bila ob prihodu na letališče pozitivna, saj je tik pred odhodom na Kitajsko prebolela covid. Danes zvečer je tako opravila še en test in rezultati naj bi bili znani jutri zjutraj po kitajskem času. Želimo in upamo, da bo njen proces testiranja enak kot pri Boštjanu Božiču, trenerju alpske smučarke Andreje Slokar, ki je bil ob včerajšnjem prihodu prav tako pozitiven. Tudi on je prebolevnik; po dveh negativnih testih se sedaj brez težav giblje po olimpijski vasi,« je zapisal OKS.

V izolacijskem hotelu, kamor bo napotena tudi Urevčeva, če ne bo na naslednjih dveh testih negativna, sta trenutno dva člana slovenske odprave - deskar Žan Košir in serviser Darko Centrih.

Ostali člani reprezentance, ki so že na prizorišču, so zdravi in negativni. Včeraj zvečer so se v olimpijsko vas Yanqing vselili vsi alpski smučarji z izjemo Ilke Štuhec, Maruše Ferk Saioni, Neje Dvornik in Žana Kranjca, ki v Peking prihajajo v prihodnjih dneh. Danes so v olimpijsko vas Zhangjiakou prispeli biatlonci ter skakalci.