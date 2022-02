Vodilne srbske opozicijske stranke so se v želji, da na aprilskih predsedniških volitvah izzovejo dosedanjega predsednika države Aleksandra Vučića, dogovorile o skupnem kandidatu. Za glasove volivcev se bo potegoval upokojeni poveljnik vojske Zdravko Ponoš. Opozicijske stranke bodo strnile moči tudi na županskih volitvah v Beogradu. O Ponošu kot skupnem kandidatu so se dogovorile Stranka svobode in pravice (SSP), Narodna stranka (NS) in Demokratska stranka (DS), je danes poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), ki je na oblasti od leta 2012, svojih kart glede kandidata še ni razkrila. A poznavalci domnevajo, da se bo Vučić potegoval za nov petletni mandat. Za zdaj tudi ostaja odprto vprašanje, koga bo SNS poslala v boj za županski stolček v Beogradu.

APA pri tem poroča, da so bile veliko pozornosti nedavno deležne navedbe, da je Vučić kandidaturo ponudil ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki je bil rojen v Srbiji. Janković je potrdil, da je govoril z Vučićem, a da se nista pogovarjala o položaju župana.

Ponoš ima tako vojaške kot diplomatske izkušnje

Kandidat opozicije, 59-letni Ponoš ima tako vojaške kot diplomatske izkušnje. Med drugim je bil namestnik srbskega zunanjega ministra in vodja kabineta predsednika Generalne skupščine ZN Vuka Jeremića med letoma 2012 in 2013. Od leta 2006 do 2008 je bil načelnik generalštaba srbske vojske. Možnosti za zmago proti Vučiću naj ne bi imel, bi pa lahko s svojo kandidaturo dosegel, da se bo moral Vučić spopasti v drugem krogu. Na volitvah leta 2017 je namreč Vučić prejel absolutno večino glasov že v prvem krogu.

Omenjene tri stranke bodo skupaj nastopile tudi na volitvah za župana srbske prestolnice. Zastopal jih bo upokojeni univerzitetni profesor in nekdanji srbski veleposlanik v Londonu in Vatikanu Vladeta Janković. Nekdanjemu visokemu funkcionarju DS in Demokratične stranke Srbije (DSS) izkušenj ne manjka, ovira pa bi bila lahko njegova starost, saj bo septembra star 82 let, poroča APA.

Če bi opoziciji dejansko uspelo ponovno osvojiti pred leti izgubljeno oblast v prestolnici, bi to za Vučićevo SNS zagotovo pomenilo velik udarec. Analitiki, kritični do vlade, so celo prepričani, da bi bil to začetek konca vladavine SNS.