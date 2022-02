»Turizem je za Slovenijo ena od najpomembnejših gospodarskih panog, ki ga je epidemija covida-19 potisnila pred velikanske izzive. Za ohranitev slovenskega turističnega ekosistema je vlada namenila dobro milijardo evrov. Zato se nihče ne sme obnašati neodgovorno in popuščati pritiskom, ki se pojavljajo. Dejstvo je, da slovenski turistični ekosistem potrebuje strateško in vsebinsko nadgradnjo,« so v odgovoru na vprašanje, kaj bi ohranitev ali zmanjšanje državnega deleža v družbi Sava pomenila za oblikovanje državnega turističnega holdinga in kakšna bo usmeritev prihodnje strategije razvoja turizma glede holdinga, odgovorili na gospodarskem ministrstvu.

Država je v minulih letih predvsem prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) stremela k lastniški konsolidaciji naložb države v turističnih družbah, ki bi ji sledila upravljalska konsolidacija, nato pa bi, ko bi se vrednost premoženja povečala, sledila, kot pravi pobudnik tovrstne konsolidacije minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, »premišljena" privatizacij«.

Nova strategija bo pripravljena do konca marca Podlaga za to usmeritev je bila strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. V letu 2022 gospodarsko ministrstvo dokončuje novo strategijo. Kot so povedali na ministrstvu, bo strategija pripravljena predvidoma do konca marca, nato bo sledilo še medresorsko usklajevanje in potrditev na vladi, preden bo predstavljena javnosti. »Strategija je še v fazi izdelave, zato so na tej točki vsakršne domneve o vsebini in usmeritvah nove strategije preuranjene. Nova strategija predvidoma ne bo v večji meri spremenila začrtane smeri prestrukturiranja hotelov v državni lasti. Tudi evalvacija strategije je nakazala, da naj bi nova strategija nadaljevala začrtano smer, s fokusom pospešitve procesa za doseganja cilja premišljene privatizacije,« so povedali na ministrstvu.