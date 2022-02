Amnesty International (AI) v danes objavljenem obsežnem poročilu Izraelski apartheid proti Palestincem: krut sistem prevlade in zločini proti človeštvu ugotavlja, da je izraelski zakoni, politike in prakse proti Palestincem predstavljajo apartheid in torej kršitev mednarodnega prava, resno kršitev človekovih pravic in zločin proti človeštvu. S tem je AI postala še druga globalna človekoljubna organizacija za Human Rights Watch, ki je izraelsko politiko in odnos do Palestincev opredelil za apartheid.

»Izrael mora odpraviti sistem apartheida in začeti ravnati s Palestinci kot z človeškimi bitji z enakimi pravicami in dostojanstvom. Dokler tega ne stori, bosta mir in varnost tako za Izraelce kot za Palestince ostala oddaljen obet,« je ob predstavitvi poročila povedala generalna sekretarka Amnesty International Agnès Callamard, ki je poprej bila tudi posebna poročevalka Združenih narodov za zunajsodne poboje in je preiskovala umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija.

Kako zgleda politika zatiranja Poročilo so v AI pripravljali štiri leta. Da so prišli do ugotovitev na 182 strani dolgem poročilu, so analizirali izraelske zakone in prakse postopanja proti Palestincem, pogovarjali pa so se tudi s predstavniki izraelskih in palestinskih nevladnih organizacij, agencij Združenih narodov, strokovnjaki mednarodne prava in novinarji. Ugotovili so, da je Izrael vzpostavil politiko zatiranja in dominiranja nad Palestinci z vzpostavljanjem hegemonije na območju Izraela in zasedenih palestinskih ozemelj ter odnosa do palestinskih beguncev. Takšno politiko so po analizi Amnesty International vzpostavili z demografskimi prijemi in zagotavljanjem maksimalne možne mere naravnih virov za judovsko populacijo na račun Palestincev. Ne glede na to, da imajo palestinski državljani v Izraelu več pravic kot Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu ali v Gazi, pa v organizaciji ugotavljajo, da so vsi Palestinci podvrženi istemu sistemu, ki zasleduje privilegiranje judovskih Izraelcev pri distribuciji zemlje in virov ter minimaliziranje palestinske navzočnosti in njihovega dostopa do zemlje. »Izraelske oblasti obravnavajo Palestince kot manjvredno rasno skupino, ki jih definira njihov nejudovski, arabski status. Rasna diskriminacija je zacementirana v zakonih, ki zadevajo Palestince v celotnem Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih,« so zapisali v AI. V politiko nadvlade je po ocenah Amnesty International vključen skorajda cel izraelski državni aparat. Izvajajo se ukrepi, s katerimi se odrekajo Palestincem njihove temeljne pravice in svoboščine, prihaja do premajhnih vlaganj v palestinske skupnosti v Izraelu, palestinskim beguncev se odreka pravica do vrnitve na svoje domove, izvajajo se administrativna pridržanja (gre za pridržanja brez obtožnice), mučenja in nezakonitih uboji.

Callamard: »V našem svetu ni mesta za apartheid« »Naše poročilo razkriva resnični obseg režima apartheida v Izraelu. Ne glede na to, ali živijo v Gazi, vzhodnem Jeruzalemu, Hebronu ali v samem Izraelu, se s Palestinci ravna kot z manjvredno rasno skupino in se jim sistematično odreka njihove pravice. Ugotovili smo, da krute izraelske politike segregacije, razlastitev in izključevanja na celotnem ozemlju pod njihovim nadzorom predstavljajo apartheid. Mednarodna skupnost je dolžna ukrepati,« je ob predstavitvi poročila povedala Agnès Callamard, ki meni, da ne obstaja nikakršno opravičilo za takšen sistem institucionaliziranega in dolgotrajnega rasističnega zatiranja milijonov ljudi. »V našem svetu ni mesta za apartheid. Države, ki se odločajo Izraelu pogledati skozi prste, se bodo znašle na napačni strani zgodovine. Vlade, ki še naprej dobavljajo Izraelu orožje in ga v Združenih narodih ščitijo pred odgovornostjo, podpirajo sistem apartheida, spodkopavajo mednarodni pravni red ter povečujejo trpljenje palestinskega ljudstva. Mednarodna skupnost se mora soočiti z realnostjo izraelskega apartheida ter izkoristiti številne možnosti za zagotovitev pravice, ki se – kar je sramotno – ne uporabljajo,« dodaja Callamardova.

Priporočila Izraelu, mednarodni skupnosti in palestinskim oblastem Ob tem, da Amnesty International terja, da se odgovorni za apartheid privedejo pred sodne organe, države mednarodne skupnosti pa poziva k uporabi pravice po mednarodni jurisdikciji za osumljene zločinov apartheida. Varnostni svet OZN bi po njihovem moral uvesti embargo na prodajo orožja Izraelu, proti vsem izraelskim uradnim predstavnikom, ki so vpleteni v zločin apartheida pa sprejeti usmerjene sankcije, med katerimi navajajo denimo zamrznitev njihovih sredstev. Tudi izraelskim oblastem daje priporočila za odpravo apartheida. Izrael naj preneha z brutalnimi praksami rušenja domov in prisilnih izselitev, zagotovi enake pravice vsem Palestincem v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih, palestinskim beguncem in njihovih potomcev podeli pravico vrnitve na domove, žrtvam kršenih človekovih pravic in zločinov proti človeštvu pa polno popravo krivic. Priporočila AI so usmerjena tudi na mednarodno skupnost (ZDA, Evropsko unijo, arabske države, ki krepijo stike z Izraelom in afriške države), ki jo pozivajo, naj ne podpira sistema apartheida in pripomorejo k odpravi tega nezakonitega sistema. Prav tako pa AI tudi palestinske oblasti poziva, naj zagotovijo, da njihov sodelovanju z Izraelom (tudi na varnostnem področju) ne pripomore k ohranjanju sistema apartheida v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih.