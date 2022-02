Na vzhodu bo nastalo nekaj ploh. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad južni Balkan. Za njo nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo postopno delno razjasnilo, več sonca bo v krajih zahodno od nas. V Alpah bo občasno rahlo snežilo. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka do zmerna burja. V sredo bo deloma sončno, v krajih severno od nas bodo občasne padavine. Pihal bo veter severnih smeri.