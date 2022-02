»Konec tedna so se v Belorusiji in na meji z Ukrajino namestile dodatne ruske kopenske enote,« je v ponedeljek v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby in pri tem opozoril, da Rusija prav tako povečuje svoje zmogljivosti na morju.

V povezavi z napovedjo ameriškega predsednika Joeja Bidna, da bodo zaradi ukrajinske krize v državah Nata na vzhodu Evrope kmalu namestili dodatne ameriške enote, je Kirby dejal: »Ena od možnosti, ki nam je na voljo, je uporaba ameriških sil, ki so že v Evropi.« ZDA imajo namreč v Evropi, tudi zunaj kriznih območij, redno nameščenih več deset tisoč ameriških vojakov, od tega približno 35.000 v Nemčiji.

Tiskovni predstavnik Pentagona ni navedel nobenih podrobnosti o tem, kdaj in koliko ameriških vojakov bo premeščenih in kam. Vendar je ponovil, da Ukrajina ne bo prejela ameriških okrepitev.

Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek zvečer prav tako potrdilo prejem pisnega odgovora Rusije, na predloge Washingtona za umiritev konflikta v Ukrajini, vendar ni podrobneje pojasnilo njegove vsebine.

»Javna pogajanja bi bila neproduktivna, zato bomo Rusiji prepustili odločitev, ali želi razpravljati o svojem odzivu,« so sporočili z ministrstva in dodali, da je ZDA v celoti zavezana dialogu.

Ameriška vlada je prejšnji teden Rusiji poslala pisne odgovore na njene pomisleke glede varnosti v Evropi. V njem je po besedah državnega sekretarja Antonyja Blinkna ponovno zavrnila ruske zahteve po prenehanju širitve zveze Nato.

Kremelj želi zlasti preprečiti, da bi se Ukrajina pridružila zahodnemu obrambnemu zavezništvu. ZDA in Nato pa sumijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da načrtuje invazijo na sosednjo Ukrajino.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in njegov ameriški kolega Blinken pa naj bi danes imela ponovne pogovore v okviru prizadevanj za umiritev ukrajinske krize.