»Govoric in ugibanj, kdo naj bi zadel milijone, je veliko. Od tega, da naj bi bilo to neko mlado dekle, do tega, da je listek vplačal neki avtomehanik. Kdor koli je, mu iskreno privoščim in upam, da bo denar pametno porabil,« nam na vprašanje, ali se morda že kaj ve, kdo bi lahko bil novi milijonar, odgovori Slatinčanka, ki se ne želi izpostavljati. V smehu pa doda, da to zagotovo ni ona, čeprav bi nekoč rada bila v takšnem položaju, saj bi potem imela le še sladke skrbi.

Ali pa tudi ne, saj je menda kar nekaj primerov, ko so novopečeni milijonarji denar, ki so ga priigrali v kateri od iger na srečo, zelo hitro in nespametno porabili. A Slovenci smo pregovorno menda precej varčen narod. Pa tudi sreča na eurojackpotu, v igri na srečo, ki se je začela marca 2012 in jo igrajo v več državah, se je Sloveniji nasmehnila šele tretjič.

Prvič je glavni dobitek, 21 milijonov evrov, leta 2013 zadel srečnež, ki je zmagovalno kombinacijo vplačal v Grosupljem, tamkajšnja občina pa je z denarjem, ki ga je prejela, zgradila prizidek k zdravstvenemu domu. Leto pozneje je bila zmagovalna kombinacija vplačana v Žalcu, vredna pa je bila kar 28,2 milijona evrov. Tudi tam so denar dobro unovčili in ga porabili tudi za gradnjo znamenite pivske fontane, ki je postala svetovna atrakcija. Tokrat so številke na listku eurojackpota 5, 21, 23, 29, 35, ter 7 in 9 srečnežu prinesle 11.135.617 evrov, iz Loterije Slovenija pa so sporočili, da je bila zmagovalna kombinacija vplačana v Rogaški Slatini.

Če smo natančni, listek naj bi bil vplačan na tamkajšnji pošti. In zakaj to ni nepomembno? »Zelo verjetno je, da je na pošti listek vplačal kakšen domačin in ne nekdo, ki je bil v tranzitu. Slednji namreč običajno vplačajo loto ali listek za eurojakcpot na katerem od bencinskih servisov. Je pa res, da je v Rogaški Slatini tudi precej turistov; no, pred koronavirusom so naše hotele in zdravilišča v glavnem zasedali tujci, zdaj pa prihajajo tudi domači gostje, ki izkoristijo turistične bone,« nam pove prodajalka v eni od manjših prodajaln.