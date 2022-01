Sofia Biletski: Marta in Mark sta se otrokom v Evropski šoli Ljubljana pridružila pred dvema letoma, ko sta vstopila v prvi in tretji letnik primarne stopnje. Za vse šole je bilo to obdobje polno izzivov, ki jih je pred nas postavila epidemija novega koronavirusa, pa vendar so tako učitelji kot vodstvo kljub učenju na daljavo izžarevali pozitivno energijo in optimizem, ki sta izkušnjo s šolo naredila res izjemno.

Urša Čerček: Našega zdaj že osemletnega sina Lucasa smo v prvi letnik Evropske šole Ljubljana pospremili 1. septembra 2019. Mednarodno okolje zanj ni bilo novo, saj je od dopolnjenega prvega leta starosti obiskoval mednarodni vrtec. Dan odprtih vrat Evropske šole Ljubljana nam je vsem ostal v lepem spominu, lep sprejem, poln topline. Majhni razredi, veliki in svetli prostori, učitelji z dušo, ki jim z veseljem zaupaš v varstvo in izobraževanje svojega otroka. Učitelji so nas popeljali skozi dnevni ritem otrok v šoli, videti in čutiti je bilo, da otroci neizmerno uživajo v dnevnih aktivnostih, da so sproščeni, veseli in zadovoljni. Takšno vzdušje v šoli je čutiti vsa tri leta šolanja, tudi danes, ko smo priča velikim spremembam ter prilagajanju glede na epidemiološke razmere.

Sofia Biletski: Oba moja otroka res obožujeta šolo, učitelje, kurikul. Vsakodnevna angleščina, nemščina, matematika, odkrivanje sveta, glasba, likovna umetnost, šport, etika in evropske urice ter pogoste dejavnosti zunaj učilnic delajo to šolo drugačno in posebno. V manjših razredih se predani učitelji lahko posvetijo vsakemu posameznemu otroku.

Urša Čerček: Danes Lucas obiskuje tretji letnik – slovenska sekcija, kamor vsak dan zahaja z navdušenjem in se od tam tudi vedno vrača vesel in nasmejan. Kot starša sva navdušena tako nad programom in izvajanjem tega kot tudi nad učitelji, ki se na dnevni ravni v polni meri predajajo našim otrokom, pa tudi nad vodstvom šole. Kot družini nam veliko pomeni, da se med seboj starši dobro poznamo in razumemo, saj je to dobra stran majhnih razredov, kjer smo lahko vsi skupaj ena velika družina.

Sofia Biletski in Urša Čerček: Na Evropski šoli Ljubljana smo zelo dejavni tudi starši, ki s skupnimi močmi in podporo vodstva šole pripomoremo k marsikateremu projektu, kot so organizacija popoldanskih aktivnosti za otroke in popoldanskega varstva otrok, predvsem prvih letnikov, različnih praznovanj ter še bi lahko naštevali. Ob koncu leta starši med drugim organiziramo prihod Božička in vsako leto smo tudi dobrodelni.

Urša Čerček: Vesela sem, da je moj otrok učenec Evropske šole Ljubljana in da sem lahko kot njegova mama del združenja staršev in učiteljev Evropske šole Ljubljana ter članica sveta zavoda Šolskega centra Ljubljana, saj tako lahko pripomorem k razvoju dokaj nove šole, za katero verjamem, da ima pred seboj še veliko uspeha.