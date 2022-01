Minister z veliko bombonjero

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj iz stranke NSi bo, ker ima veliko družino, dobil 200 evrov solidarnostnega dodatka, da bo lažje plačal visoke položnice za ogrevanje in elektriko. Pa tudi minister Tonin, sicer predsednik te iste NSi, bo dobil 150 evrov – tudi ministra Poklukar in Podgoršek sta upravičena do tega dodatka. Ki ga mama samohranilka z nizko plačo seveda ne bo videla.