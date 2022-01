Danes Evropske šole najdemo v številnih evropskih državah, med drugim v Belgiji, Italiji, Nemčiji, Španiji, na Nizozemskem, pa tudi v Sloveniji. Evropske šole so namenjene predvsem izobraževanju otrok osebja institucij Evropske unije (EU) in so ustanovljene bodisi neposredno kot šole tipa 1 v mestih z večjim številom institucij ali pa kot akreditirane evropske šole kot na primer v Ljubljani. Nad delovanjem vseh Evropskih šol bedi svet guvernerjev, v katerem ima svojo predstavnico tudi Slovenija.

Cilji Izobraževanja Besede Jeana Monneta, ki poosebljajo bistvo Evropskih šol, so z zlatimi črkami vtkane v šolski vsakdan tudi na Evropski šoli Ljubljana: »Vzgojeni drug ob drugem, od otroštva neobremenjeni z razdiralnimi predsodki, seznanjeni z vsem, kar je velikega in dobrega v različnih kulturah, se bodo, ko dozorijo, zavedali, da spadajo skupaj. Ne da bi se nehali ozirati na svoje lastne države z ljubeznijo in ponosom, bodo v mislih postali Evropejci, izobraženi in pripravljeni utrditi delo svojih očetov pred njimi, da bi uresničili združeno in cvetočo Evropo.« Cilji izobraževanja v Evropski šoli so raznoliki in zelo oprijemljivi – okrepiti zaupanje v lastno kulturno identiteto, ki omogoča razvoj v evropske državljane, zagotavljati široko in kakovostno izobraževanje od predšolske stopnje do vstopa na univerzo v maternem in tujih jezikih. Razvoj osmih ključnih kompetenc, matematičnih in naravoslovnih spretnosti, spodbujanje evropske in globalne perspektive, skrb za zdrav življenjski slog, negovanje ustvarjalnosti v glasbi in likovni umetnosti ter spoštovanje vsega, kar je del skupne evropske umetniške dediščine, je vsajeno v korenine skupnih učnih načrtov Evropskih šol.