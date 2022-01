Eva Hoffritz, 5. letnik primarne stopnje – slovenska sekcija Na tej šoli mi je všeč, da imamo zelo dobro angleščino, veliko prijateljev namreč napačno izgovarja besede. Znati več jezikov je v življenju zelo pomembno. Tukaj srečam otroke z vsega sveta, ki govorijo različne jezike. Ampak med sabo se pogovarjamo v angleščini. Tudi učitelji so mi bolj všeč kot tisti na prejšnji šoli, več se naučimo. Zdi se mi, da se učimo težje stvari kot v drugih šolah, ampak se jih učimo drugače, z uporabo učnih listov, ali pa pri več predmetih obravnavamo isto stvar.

Iva Breen, predšolska stopnja V šolo rada hodim zato, ker imam tam prijatelje, z njimi se igram. Pa všeč mi je, ker se učim. Danes je Lucija narisala srčke in mi smo jih pobarvali, potem smo se učili o družinah. Nekatere družine imajo očka in mamico, druge pa dva očka. Eni pa imajo samo mamico in sestro. Pa učili smo se o koži, kosteh in mišicah. Tudi hrano v šoli imam rada, danes smo imeli juhico in še krof. Veliko tudi hodimo ven, šli smo gledat nutrije, pa v Lutkovno gledališče, tudi na grad smo šli, kjer je bil zmaj Franci. Kmalu pa bomo šli v živalski vrt.

Sara Nishimura, 4. letnik primarne stopnje – angleška sekcija V Evropski šoli Ljubljana so mi najbolj všeč učitelji, saj so zelo prijazni in se ne menjavajo tako pogosto, kot so se na prejšnji šoli. Če česa ne znaš ali če ne razumeš kakšne besede, ti pomagajo, razložijo in odgovorijo na vprašanja. V prejšnji šoli so nas pri angleščini razdelili glede na znanje, kar je bilo sicer dobro, ampak še bolj mi je všeč, da smo tukaj vsi v istem razredu in ti, če ne razumeš, učitelji razložijo bolj preprosto. Tudi pri drugih predmetih, na primer pri matematiki, je bolj zabavno.