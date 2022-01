Zlata švedska generacija, ki je po selektorju Bengtu Johanssonu (reprezentanco je vodil med letoma 1988 in 2004) dobila vzdevek »Bengan Boys« in katere član je bil tudi zdaj že nekdanji slovenski selektor Ljubomir Vranješ, je na 13 velikih tekmovanjih osvojila kar 13 kolajn in 11-krat igrala v velikem finalu. Po do Madžarske zadnji zlati kolajni na domačem EP 2002 so se nasledniki Benganovih fantov začeli (začasno) spet dvigovati na Euru 2018 na Hrvaškem, ko so osvojili srebro. Toda EP 2020, ki ga je Švedska sogostila z Norveško in Avstrijo, je končala šele na sedmem mestu, ceno za neuspeh pa je med drugim plačal tudi na Islandiji rojeni selektor Kristjan Andresson, ki je istega leta ostal še brez trenerske službe v nemškem klubu Rhein Neckar Löwen.

Kriv je bil tudi Vranješ Da je moral takrat 38-letni Andresson zapustiti selektorski stolček, je imel veliko zaslug tudi njegov rojak Vranješ. Kot selektor Slovenije je Šved srbskih korenin že v prvem delu tekmovanja v Göteborgu premagal gostitelje z 21:19 in s tem pomembno prispeval k neuspehu Skandinavcev. Po koncu tekmovanja se je švedska zveza odločila za selektorsko rošado, Andressona pa je kot 12. selektor v 82-letni zgodovini moške izbrane vrste nasledil Norvežan Glenn Solberg. V Drammnu rojeni nekdanji reprezentant Norveške (122 tekem, 250 golov), ki bo v tem mesecu dopolnil 50 let in ki je dve leti nosil tudi dres Barcelone, je takoj na svojem prvem velikem tekmovanju (SP 2021 v Egiptu) osvojil srebro, po izpadu v četrtfinalu OI v Tokiu (končno 5. mesto) pa je z igralci poskrbel za rekordno, že peto zlato kolajno v zgodovini EP. Švedi so v prvem delu letošnjega tekmovanja na treh tekmah v Bratislavi osvojili le tri točke: zmaga proti Bosni in Hercegovini, poraz proti Španiji, remi s Češko. Zgolj zaradi boljše skupne razlike v zadetkih v primerjavi s Češko (+8, tekmeci +6), ki je na medsebojni tekmi imela na koncu odločilen protinapad, a ga ni izkoristila za zmago in uvrstitev v drugi del, je Švedska napredovala med dvanajst najboljših v Evropi. A sledilo je sanjsko nadaljevanje s šestimi zmagami na šestih dvobojih: v drugem delu proti Rusiji, Poljski, Nemčiji in Norveški, v polfinalu proti Franciji in v finalu proti Španiji, pri čemer so Švedi zadnje tri tekme trikrat dobili le z golom prednosti.